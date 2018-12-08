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«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
Новости России. День рождения Эрмитажа. Одному из крупнейших музеев мира – 254 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время здесь собрано около 3 миллионов экспонатов. Чтобы уделить лишь несколько минут каждому из них, потребуется восемь лет. Порой раритеты оживают на глазах у изумленной публики.
Эта райская птица – практически ровесник Эрмитажа. Павлина работы английского мастера Кокса князь Потемкин преподнес в дар императрице Екатерине II.
Механизм сохранился, но самостоятельно взмахнуть крыльями и расправить хвост птица уже не может. Есть в механическом «пернатом оркестре» пока и вовсе безмолвные экспонаты.
Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа:
Как на самом деле звучит сова, еще предстоит разгадать часовщикам Эрмитажа. Пока же раз в неделю они устраивают настоящее представление удивительных механизмов из прошлого.
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«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
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«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
Новости России. День рождения Эрмитажа. Одному из крупнейших музеев мира – 254 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь собрано около 3...
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