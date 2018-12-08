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«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

09.12.2018 15:49 — Разное | СТВ  
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Новости России. День рождения Эрмитажа. Одному из крупнейших музеев мира – 254 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

За это время здесь собрано около 3 миллионов экспонатов. Чтобы уделить лишь несколько минут каждому из них, потребуется восемь лет. Порой раритеты оживают на глазах у изумленной публики.

Эта райская птица – практически ровесник Эрмитажа. Павлина работы английского мастера Кокса князь Потемкин преподнес в дар императрице Екатерине II.

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

Механизм сохранился, но самостоятельно взмахнуть крыльями и расправить хвост птица уже не может. Есть в механическом «пернатом оркестре» пока и вовсе безмолвные экспонаты.

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа:
Сова играет четыре мелодии. Но дело в том, что молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз. Там очень сложная система записи. Многие люди брались за то, чтобы вытащить оттуда эти мелодии.

Как на самом деле звучит сова, еще предстоит разгадать часовщикам Эрмитажа. Пока же раз в неделю они устраивают настоящее представление удивительных механизмов из прошлого.

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости России. День рождения Эрмитажа. Одному из крупнейших музеев мира – 254 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь собрано около 3...
 
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