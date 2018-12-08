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В Любанском районе Nissan врезался в дерево. Погибли два человека
Новости Беларуси. Днём 8 декабря в Любанском районе произошло смертельное ДТП.
Как
В результате аварии погибли водитель и 60-летний житель Могилёва, ехавший в качестве пассажира.
Ведётся проверка, выясняются детали происшествия.
Осенью 2018 года в Mazda наехала на дерево.
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Новости Беларуси. Днём 8 декабря в Любанском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, 32-летняя водитель...
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