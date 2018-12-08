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Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая

09.12.2018 14:40 — Разное | СТВ  
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Новости России. Победительницей финала Гран-при в Ванкувере стала 16-летняя представительница Японии Рика Кихира. Второе и третье места за Загитовой и Туктамышевой.  

Рика набрала 233,12 балла, Алина получила 226,53 балла, замкнула тройку лидеров Елизавета с 215,32 баллами.  

Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая
Фото: Getty Images  

Стоит признать, что японка заслуженно получила первое место. Хотя в начале произвольной программы Кихира коснулась руками льда, в целом её выступление было более насыщенно различными элементами, чем у её конкуренток.  

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Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая
Фото: instagram.com/rikaskate0721  

Загитова местами казалась гармоничнее Рики, но на её лице явно читалась напряжённость, а также у фигуристки сорвался второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. После выступления Алина признала, что испытывала волнение, но подчеркнула, что должна научиться справляться с этим. Несмотря на небольшую помарку, прокат спортсменки достоин восхищения.  

Загитова призналась, что временами хочет бросить фигурное катание  

Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая
Фото: Getty Images  

Елизавета выглядела заметно свободнее Алины и Рики, возможно, дело в опыте. Туктамышева прыгала легко, двигалась плавно, стоит отметить и отлично подобранное музыкальное сопровождение. Единственная проблема – аксель, но по технике Елизавета даже Загитову обошла. После выступления Туктамышева сказала, что довольна третьим местом. По её словам, на большее она не рассчитывала, ведь у неё серьёзные конкурентки.  

«Доверься процессу», – написала Туктамышева в Instagram.  

Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая
Фото: instagram.com/liza_tuktik  

Кстати, в финале Гран-при в Ванкувере был обновлён мировой рекорд. Кихира набрала 82,51 балла. До этого лучший результат был Загитовой – 80,78 балла.  

Японка Кихира победила в финале Гран-при в Ванкувере, Загитова вторая
Фото: vk.com/eteritutberidze  

На неделе тренер Алины рассказал, что юной фигуристке сложно справляться с повышенным вниманием.  

«Ей легче будет тренироваться в спокойной обстановке» (здесь подробнее).  
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости России. Победительницей финала Гран-при в Ванкувере стала 16-летняя представительница Японии Рика Кихира. Второе и третье места за Загитовой и...
 
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