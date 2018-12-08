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Когда ехать в Польшу за подарками: шопинг-календарь на декабрь и главные распродажи в галереях

09.12.2018 15:15 — Разное | Партизан  
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Рождественские и предновогодние распродажи в Польше традиционно пользуются большой популярностью у гродненцев. Мы узнали, в какие дни в стране-соседке действует запрет на торговлю и когда начинаются распродажи с большими скидками.

В декабре ожидается только одно нерабочее воскресенье – 9 декабря. В этот день все магазины и торговые площадки в Польше будут закрыты. Кроме того, выходными днями будут 25 и 26 декабря, когда магазины также не будут работать. Обратите внимание, что 24 и 31 декабря польские магазины будут работать по сокращенному графику, предположительно до 13/16 часов, сообщает сайт «Польша 24».

Начиная с Дня Святого Миколая, который отмечали 6 декабря, во многих торговых центрах начинаются праздничные распродажи. Например, сеть супермаркетов Biedronka каждый четверг устраивает тематические «сейлы», во время которых можно по сниженным ценам купить игрушки, аксессуары для дома, украшения и другие товары, пишет "Вечерний Гродно".

Самые долгожданные в Польше Рождественские распродажи проходят во всех торговых галереях в канун 25 декабря. Цены на одежду, обувь, сумки, детские товары, мебель, технику для дома упадут на рекордные 50%, а иногда и 70%. По традиции, в этом году участвовать в Рождественских акциях в Польше будут такие бренды как: Bershka, ВutyRaj, Carry, CCC, Cropp, Diverse, Esprit, Guess, H&M, Mango, Mohito, New Look, Orsay, Zara, Top Secret и многие другие фирмы. К продавцам одежды обязательно присоединятся мебельные магазины, а также магазины ювелирных изделий, косметики и парфюмерии.


Если вы не успеете сделать выгодные покупки накануне католического Рождества, не расстраивайтесь – впереди предновогодняя распродажа, которая будет проходить в магазинах Польши до 31 декабря. Она будет приурочена не только к праздникам, но и к началу сезонных скидок – по акции можно будет купить зимнюю одежду и обувь, аксессуары и прочие товары уходящего сезона. Единственный минус этой распродажи в том, что после заманчивых Рождественских скидок не всегда удастся найти вещь нужного размера или цвета.

 
Теги: Гродно
 
 
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Рождественские и предновогодние распродажи в Польше традиционно пользуются большой популярностью у гродненцев. Мы узнали, в какие дни в стране-соседке действует...
 
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