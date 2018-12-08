В ОАО «Брестмаш» заработал конвейер по сборке китайских микроавтобусов

Напомним, в октябре 2013 года «Брестмаш» вошел в состав холдинга «БелавтоМАЗ». Его управляющей компанией является ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ). Последний совместно с «Брестмашем» и реализует «громкий» проект. А именно - крупноузловую сборку пассажирских и грузовых микроавтобусов из комплектующих китайской компании JAC Motors.





Справка «Вечерки»





JAC Motors - китайская государственная компания, выпускающая автомобили и автобусы. Образована 30 сентября 1999 года на базе хэфэйского автозавода «Цзянхуай». На сегодняшний день входит в пятерку крупнейших китайских автозаводов. Производственные мощности JAC позволяют выпускать свыше 500 000 автомобилей в год.





...В новом цехе светло и просторно. Его площадь - около 6 тысяч квадратных метров. Эдакий огромный «гипермаркет».





- Эта площадка раньше была обычным рабочим цехом, - рассказывает директор ОАО «Брестмаш» Василий КОХОВИЧ. - Здесь размещалось около двухсот единиц различного оборудования. Все оно демонтировано и частично перенесено на новое место. Проведена реабилитация корпуса путем ремонта кровли и фасада, сделаны наливные полы.





Посередине цеха - линия сборки. Здесь будет организовано постовое монтирование автомобилей. Например, появляется кузов, к нему крепится силовой агрегат, и так до последнего винтика. Первый «брестмашевский» автомобиль будет укомплектован в ближайшие дни. Уже стоят двигатель, задний мост, передняя подвеска.





Кузов спроектирован итальянским филиалом китайской компании JAC Motors. По первому впечатлению, напоминает популярный Mercedes Sprinter. Кстати, отдельные детали внутренней отделки разработаны японским филиалом JAC Motors. Автомобили будут оснащаться шестиступенчатой механической коробкой передач, а двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5. Пассажирский вариант предназначен для 16 пассажиров и водителя.





В будущем предполагается провести так называемую локализацию. А именно - использоватькомплектующие белорусского производства. Например, покрышки «Белшины», двигатели «Маз-Вейчай», электрооборудование и автокомпоненты ОАО «БАТЭ», брестские аккумуляторы, обшивку салона от Антопольской ватно-прядильной фабрики. Но пока нужно освоить сборку в принципе.









Взгляд из окна директора





Василий Кохович пришел на предприятие в апреле 2018 года. Родился на Лунинетчине. Служил дипломатом, работал в госаппарате, инспектором по Брестской области Аппарата Совета министров Республики Беларусь, занимался реализацией техники на МАЗе, руководил проектом «Маз-Вейчай» в индустриальном парке «Великий Камень». С удовольствием принял предложение руководства холдинга «БелавтоМАЗ» возглавить предприятие на родной Брестчине.





Василий Васильевич, как в целом охарактеризуете положение дел на «Брестмаше»?





- В последние годы предприятие находилось в довольно тяжелом экономическом положении. И сейчас не все так просто. Но уже есть положительные результаты. Например, значительно снизили просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность. Планируем обновлять технический парк предприятия. Все это дает силы и возможности двигаться дальше, больше внимания уделять нынешним работникам и ветеранам, трудовым обязанностям каждого занятого в коллективе.





МАЗ помогает?





- Безусловно, решение генерального директора МАЗа Дмитрия Катеринича разместить на площадях ОАО «Брестмаш» сборочное производство малотоннажной автотехники явилось важнейшим моментом. И МАЗ как головное предприятие берет на себя значительную часть издержек.





Что сделано конкретно?





- Завершены основные работы по обустройству нового сборочного цеха. Провели демонтаж старого и монтаж нового производственного оборудования, выполнили все строительно-монтажные работы. В том числе «реабилитацию» фасада и кровли. Появилась полноценная площадка для новой работы. В настоящее время отрабатываем технологию сборки. На минувшей неделе приехали четыре специалиста из компании JAC Motors. Они оказывают консультационную и методическую помощь. На первом этапе при односменном режиме работы будет создано около 30 новых рабочих мест. К нам уже поступили кузова и комплектующие для 50 автомобилей (35 пассажирских и 15 грузовых. - Авт.). Планы на перспективу - выйти на две тысячи единиц техники в год, создать около ста рабочих мест.





Хватает ли людских и образовательных ресурсов, чтобы обеспечить ими столь амбициозный проект?





- Для «Брестмаша» это новое направление в работе, как и в целом для Брестчины. Непосредственно сборкой будут заниматься как нынешние работники, так и новые. Предпочтение отдаем кадрам, которые имеют специальное техническое образование.





Есть ли уже покупатели?





- Интерес к будущим автомобилям проявили в первую очередь наши силовые структуры - Минобороны, МВД, МЧС, пограничники. В ноябре посетил предприятие генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк и также выразил заинтересованность в приобретении техники для своего ведомства. Есть интерес от физлиц к грузовым фургонам. Завод в свое время посещали тогдашний вице-премьер Владимир Семашко (ныне посол в России. - Авт.), губернатор Анатолий Лис и мэр Александр Рогачук. Речь шла о том, чтобы к тысячелетию города обновить парк маршрутных такси. И чтобы МАЗ, который будет хозяином этих изделий, в первоочередном порядке реализовал для города необходимое количество микроавтобусов. А вообще, мы видим перспективы реализации техники как в Беларуси, так и в других странах СНГ.





Сориентируете по цене?





- Окончательная стоимость определяется. Но очевидно, что машины должны быть не дороже предложений конкурентов.





...На «Брестмаше» надеются, что новый интересный проект даст возможность поддержать предприятие, выйти на новые горизонты в работе. Ныне здесь занято около четырехсот работников. В «былые времена» было в разы больше. Но сегодня востребованы не количество, а качество и новизна идей. Будем надеяться, «Брестмаш» вместе с МАЗом твердо стал на этот перспективный путь.