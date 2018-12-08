Неочень приятный отдых в тюрьме. СК снял социальный ролик про коррупцию

9 декабря − Международный день борьбы с коррупцией. Следственный комитет не мог пройти мимо такого праздника, поэтому снял небольшой ролик по теме. И, следуя за трендами, попытался запустить сразу два хештега − #получениевзятки и #неочень. Посыл понятен, а вот получится ли раскрутить флешмоб, мы не уверены.

В видео достаточно простой сюжет − бизнесмен приходит к чиновнику, о чём-то договаривается и аккуратно передаёт ему конверт с деньгами. Политик на эти деньги отправляется с женой (или любовницей?) на курорт, но в отеле его поджидает сюрприз в виде сотрудников Следственного комитета − и того бизнесмена, но уже сидящего в камере. «Мораль истории проста: человек – творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных. Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя», − указано в описании к видео. Слоган ролика: «Получение взятки – до 15 лет #неочень приятного отдыха».

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