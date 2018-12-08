ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

#Неочень приятный отдых в тюрьме. СК снял социальный ролик про коррупцию

09.12.2018 15:48 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

9 декабря − Международный день борьбы с коррупцией. Следственный комитет не мог пройти мимо такого праздника, поэтому снял небольшой ролик по теме. И, следуя за трендами, попытался запустить сразу два хештега − #получениевзятки и #неочень. Посыл понятен, а вот получится ли раскрутить флешмоб, мы не уверены.

В видео достаточно простой сюжет − бизнесмен приходит к чиновнику, о чём-то договаривается и аккуратно передаёт ему конверт с деньгами. Политик на эти деньги отправляется с женой (или любовницей?) на курорт, но в отеле его поджидает сюрприз в виде сотрудников Следственного комитета − и того бизнесмена, но уже сидящего в камере. «Мораль истории проста: человек – творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных. Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя», − указано в описании к видео. Слоган ролика: «Получение взятки – до 15 лет #неочень приятного отдыха». 

Читайте по теме:

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 декабря − Международный день борьбы с коррупцией. Следственный комитет не мог пройти мимо такого праздника, поэтому снял небольшой ролик по теме. И, следуя за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать шапку по форме лица, чтобы не выглядеть в ней нелепо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика