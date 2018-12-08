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"Гребли все. Такое чувство, как последний раз". Пока одни раскупают Белосток, для других и речи нет про заграницу
09.12.2018 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Хочешь жить - умей вертеться. И если уровень жизни белорусов вызывает вопросы, то вертеться мы умеем мастерски.
Одним из способов получить что-то качеством получше, а ценой поменьше долгое время были и остаются поездки за покупками за границу.
"Уже несколько лет я регулярно езжу в Польшу за покупками, - рассказал нам Владимир. - Выгода этих поездок для меня несомненна. Техника, одежда, обувь, товары для детей, бытовая химия, продукты - все дешевле. Телевизор, помню, мне обошелся на 340 долларов меньше, чем если бы я покупал здесь. Коляски и стульчики для кормления выгоднее были на 80-100 долларов. Да что говорить, если я, заядлый рыбак, катушку для спиннинга покупал в Белостоке за 50 долларов, а не за 110 здесь. Чай и кофе стабильно на 30 процентов там дешевле. Товары для спорта - та же история. Конечно, новичкам сразу сложно сориентироваться, куда ехать и что смотреть. Есть большой соблазн накупить всякой ненужной и кажущейся дешевой ерунды. После первых моих поездок жена вообще запретила мне отклоняться от составленного списка. Но теперь уже несколько лет у меня есть сложившийся маршрут, все работает как отлаженный механизм. Сперва я еду в точку самовывоза заказов интернет-магазина одежды для детей. Супруга заранее формирует заказ, в него входит абсолютно все для наших мальчиков, начиная от трусиков и носков и заканчивая верхней одеждой. Этого хватает как минимум на полгода и избавляет от мучительных походов по магазинам в Беларуси. Я просто расплачиваюсь и забираю покупки. Затем - в такую же точку самовывоза магазина бытовой химии…
… После - в продуктовый магазин за бакалеей и на ночной рынок за кофе и чаем. Продуктов много не беру, чтобы уложиться в нормы по весу. Одежду, обувь и технику покупаю по мере необходимости. Практика показала, что ночной переезд, день хождения по магазинам и опять ночной переезд - это очень тяжело. Поэтому начали останавливаться на съемных квартирах. Приличное жилье может стоить около 40 долларов, но если едем компанией, то выгодно. В целом получалось так, что ездил я в Белосток каждые полгода и тратил там 800-1000 долларов. Но даже при такой кажущейся немалой сумме все равно получалось выгоднее, чем все то же самое покупать здесь".
То, что польское направление востребовано и цветет буйным цветом, говорит и количество предложений по шоп-турам, и даже специализированные сайты с рекомендациями по скидкам и сравнением стоимости товаров.
Например, сайт polsha24.com рассказывает, какой может быть разница по ценам в Белостоке и Беларуси на товары для дома:
А ведь сезон рождественских скидок еще не начался!
"Дальше - самые долгожданные в
Это экспресс-анализ ситуации только по белостокскому направлению. А ведь есть еще Одесса, Киев и Вильнюс с его святая святых IKEA…
Беспошлинный коридор в 1500 евро и 50 кг для таких туров вполне либерален.
В ныне действующей схеме недовольной стороной оставалось только государство. Под предлогом того, что нормы беспошлинного ввоза распространяются только на товары для личного пользования, а некоторые ушлые граждане импортировали их для последующей перепродажи, правила игры начали менять. Сперва утвердили списки товаров длительного пользования, которые подлежат декларированию и которые нельзя ввозить чаще определенного периода. А потом ограничили вес и стоимость ввозимых товаров, если частота въезда в страну оказывалась больше, чем раз в три месяца.
Но народная тропа за границу из-за таких мер зарастать не собиралась.
"Знаю людей, которые просто помешаны на таких шоп-турах, - отмечает Владимир. - Они знают, где, что и когда можно купить с максимальной выгодой. Чуть ли не день в день каждые три месяца они ездят за покупками, ради дополнительных 50 килограммов берут с собой грудных детей и стоят с ними в многочасовых очередях на границе".
Теперь мы накануне новых изменений: с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 кг.
По мнению властей, на обычных гражданах такие нововведения никак не скажутся. Председатель ГТК Юрий Сенько
Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях. "Люди, которые для личного пользования ввозят небольшое количество вещей, - здесь никаких вопросов не было и не будет", - подчеркнул Юрий Сенько.
Тем не менее немалое число белорусов - и те, кто покупает товары для себя, и те, кто их перепродает, и те, кто только собирался опробовать этот вид закупок - в последние недели ввязалось в кампанию "Успеть до 1 января".
Так, днем в пятницу на самых популярных белорусско-польских переходах на выезд из страны стояли сотни легковых машин. Можно предположить, что на переход границы при таком потоке потребуется не меньше 6 часов.
"В прошлую пятницу я ездила на автобусе в Белосток, - говорит Елена. - Людей было очень много, особенно в аптеках, магазинах техники. Хотя и сезон скидок еще не начался. Люди старались купить вещи, которые по массе превышают 25 килограммов и по стоимости 500 евро - те же телевизоры, телефоны… Но по большому счету гребли все. Такое чувство, как последний раз. Когда возвращались, то на границу под шлагбаум мы заехали в 18 часов, а выехали в 2 часа ночи".
"Я думал съездить как раз сейчас, перед снижением норм, - заключает Владимир. - Но если честно, стоять столько в очереди нет никакого желания. Ну а после 1 января эти поездки, конечно, теряют всякий смысл".
А что думают об изменении порядка ввоза товаров не только бывалые ездоки, но и все белорусы? На прошлой неделе мы спросили: "Как вы отреагировали на изменение норм ввоза товаров для личного пользования с 1 января?"
59% наших респондентов выбрали вариант "Какая заграница, вы о чем?".
В противовес им - только 6% намеревающихся успеть все купить и ввезти до 1 января и 9% уверенных, что и в новые нормы нормально впишутся.
Еще 26% участников опроса хотели бы съездить в последние недели действия старых норм, но отказались от этой идеи по разным причинам: у 17% нет свободных денег на такие поездки, у 5% - нет времени, а 4% пугает ажиотаж на границе.
Оказывается, Таможенный комитет отлично осведомлен о настроениях большинства - массового недовольства на тему 500/25 нет и не будет. А чего возмущаться, когда запрещают тратить деньги, которых и так нет?
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"Гребли все. Такое чувство, как последний раз". Пока одни раскупают Белосток, для других и речи нет про заграницу
Хочешь жить - умей вертеться. И если уровень жизни белорусов вызывает вопросы, то вертеться мы умеем мастерски. Одним из способов получить что-то качеством...
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