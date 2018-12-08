|
Кривко и Кручинкина соревнуются в преследовании. Онлайн гонки
Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Ирина Кручинкина постараются побороться за высокие места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
Кривко стартует 17-й с отставанием от лидера в 1 минуту и 12 секунд и в 30 секундах от подиума. Кручинкина уйдет на трассу 58-й. Она проигрывает лидеру 2.08. При этом до очковой зоны (топ-40) Ирине всего 26 секунд.
Первой же стартует Кайса Макарайнен, которая на 14 секунд опережает Доротею Вирер. Жюстин Бресаз проигрывает финке 42 секунды.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Ирина Кручинкина постараются побороться за высокие места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)