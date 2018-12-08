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Кривко и Кручинкина соревнуются в преследовании. Онлайн гонки

09.12.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
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Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Ирина Кручинкина постараются побороться за высокие места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Кривко стартует 17-й с отставанием от лидера в 1 минуту и 12 секунд и в 30 секундах от подиума. Кручинкина уйдет на трассу 58-й. Она проигрывает лидеру 2.08. При этом до очковой зоны (топ-40) Ирине всего 26 секунд.

Первой же стартует Кайса Макарайнен, которая на 14 секунд опережает Доротею Вирер. Жюстин Бресаз проигрывает финке 42 секунды.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Ирина Кручинкина постараются побороться за высокие места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.
 
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