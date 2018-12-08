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NASA впервые опубликовало запись звука с поверхности Марса

09.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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NASA впервые опубликовало запись звука с поверхности Марса

Автоматическая станция NASA Mars InSight сумела записать и передать на Землю запись шума ветра на Марсе. На днях ролик появился на официальном канале агентства на YouTube.

Специалисты объяснили, что звуки практически не различимы для человеческого уха, поэтому их повысили на две октавы. На самой записи зафиксированы колебания обдуваемых ветром солнечных батарей, закрепленных на аппарате. Кстати, совсем скоро сейсмограф, который и записал вибрации, будет установлен на поверхность Марса и начнет передавать на Землю информацию о тектонической активности Марса.

Напомним, запуск зонда InSight состоялся в мае текущего года. Лишь на прошлой неделе он совершил удачную посадку на поверхность планеты, где должен будет проработать 728 земных дней.

Источник: sb.by

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Автоматическая станция NASA Mars InSight сумела записать и передать на Землю запись шума ветра на Марсе. На днях ролик появился на официальном канале агентства...
 
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