|
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 10 декабря
09.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман. Об этом сообщили
Сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки - мокрый снег, дождь. Местами ожидаются туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, в середине дня - от 0 до 5 градусов тепла.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мокрый снег с дождем прогнозируются в Беларуси 10 декабря, местами ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)