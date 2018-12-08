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СБУ обвинила российские спецслужбы в организации протестов во Франции
09.12.2018 16:38 — Разное | Ежедневник
Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции, заявила Служба безопасности Украины на своей странице в Фэйсбуке.
По утверждениям СБУ,
В качестве доказательства СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили РИА Новости.
"Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", - заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
В заявлении также говорится, что российские спецслужбы, которые "за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", якобы готовят "аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.
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Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции, заявила Служба безопасности Украины на своей странице в Фэйсбуке.
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