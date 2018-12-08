ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европа снова запустит печатный станок в 2019 году

09.12.2018 16:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрационное фото
Европейский центробанк не сможет отказаться от денежной накачки рынков и банковской системы, несмотря на сворачивание программы количественного смягчения, в ходе которой с 2015 года ЕЦБ напечатал 2 триллиона евро, скупая гособлигации и корпоративные бонды.

В 2020-м году наступает срок погашения долгосрочных кредитов на 478 млрд евро, которые ЕЦБ выдавал под нулевую ставку в 2014-15 гг., а затем рефинансировал вплоть до 2017 года.

Речь идет о программе TLTRO, которая дополнила выкуп облигаций и снабдила банки бесплатными денежными ресурсами.

Необходимость вернуть эти займы грозит системе «разрывом фондирования», предупреждает главный экономист Cantor Fitzgerald в Дублине Алан Маккуэйд. Причем деньги понадобятся раньше формального срока погашения, чтобы банки могли выполнить требования к капиталу.

В этих условиях Европейскому ЦБ придется предложить рынку новую порцию бесплатных кредитов, считают 75% экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg.

ЕЦБ может объявить об операциях в марте, а начиная с июня проведет три аукциона TLTRO, полагают они.

«Геополитические риски огромны, и уже есть признаки замедления глобальной экономики», - объясняет Маккуэйд:.ВВП еврозоны по итогам третьего квартала показал рост всего на 1,6%, причем изначальную оценку (1,7%) пришлось скорректировать вниз.

«Не уверен, что кому-то захотелось бы повышать процентные ставки. И, хотя новые долгосрочные кредиты в первую очередь будут призваны смягчить «обрыв фондирования», они могут оказаться полезным стимулом в случае ухудшения ситуации в экономике», - говорит Маккуэйд.

Напомним, печатный станок ЕЦБ был включен в 2014 году (тогда началась выдача кредитов) и вышел на полную мощность в 2015-м, когда стартовала программа QE.

 Поток бесплатных денег обрушился на рынки в удачный момент - когда аналогичную программу количественного смягчения свернула ФРС США.

Денежная эмиссия ЕЦБ, рекордная в истории зоне евро, фактически заменила приток долларовой ликвидности, вызвав бурный рост на рынках и цунами сarry-trade, в которое, по данным Bloomberg, инвесторы вложили не менее 300 млрд долларов.

Созданный "пузырь денежной массы" в конечном итоге и является причиной всех остальных финансовых пузырей, констатирует старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский центробанк не сможет отказаться от денежной накачки рынков и банковской системы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава РПЦ Кирилл: Нельзя допустить создания независимой церкви в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика