Европа снова запустит печатный станок в 2019 году

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В 2020-м году наступает срок погашения долгосрочных кредитов на 478 млрд евро, которые ЕЦБ выдавал под нулевую ставку в 2014-15 гг., а затем рефинансировал вплоть до 2017 года.Речь идет о программе TLTRO, которая дополнила выкуп облигаций и снабдила банки бесплатными денежными ресурсами.Необходимость вернуть эти займы грозит системе «разрывом фондирования», предупреждает главный экономист Cantor Fitzgerald в Дублине. Причем деньги понадобятся раньше формального срока погашения, чтобы банки могли выполнить требования к капиталу.В этих условиях Европейскому ЦБ придется предложить рынку новую порцию бесплатных кредитов, считают 75% экономистов, принявших участие в опросеЕЦБ может объявить об операциях в марте, а начиная с июня проведет три аукциона TLTRO, полагают они.объясняет Маккуэйд:.ВВП еврозоны по итогам третьего квартала показал рост всего на 1,6%, причем изначальную оценку (1,7%) пришлось скорректировать вниз.говорит Маккуэйд.Напомним, печатный станок ЕЦБ был включен в 2014 году (тогда началась выдача кредитов) и вышел на полную мощность в 2015-м, когда стартовала программа QE.Поток бесплатных денег обрушился на рынки в удачный момент - когда аналогичную программу количественного смягчения свернула ФРС США.Денежная эмиссия ЕЦБ, рекордная в истории зоне евро, фактически заменила приток долларовой ликвидности, вызвав бурный рост на рынках и цунами сarry-trade, в которое, по данным Bloomberg, инвесторы вложили не менее 300 млрд долларов.Созданный "пузырь денежной массы" в конечном итоге и является причиной всех остальных финансовых пузырей, констатирует старший трейдер по акциям банка "Зенит"