Мария Шукшина не остановится, пока не добьется закрытия ток-шоу Андрея Малахова

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Актрисаопубликовала новый обличительный пост про скандальную программу«Прямой эфир». Известно, что артистка подписала петицию, созданную ее фанатами, с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем порочат честь и достоинство приличных людей. Знаменитость заявила, что собирается бороться до конца и не остановится, пока передачу не снимут с эфира.Шукшина отметила, что ее инициатива не прошла незамеченной и многие граждане согласны с ней. В подтверждение своих слов актриса опубликовала некоторые гневные комментарии интернет-пользователей, где Малахова и подобных ему ведущих называют «алчными» личностями, которые ради денег превращают людей «в деградирующую массу», пользуясь центральным телевидение.Напомним, Мария Шукшина ополчилась на Андрея Малахова после того, как он посвятил ряд выпусков своей программы скандалу, разгоревшемуся в семье актрисы. Благодаря ведущему на всю страну прогремела история сына артистки от второго брака –, который закрутил роман с девушкой. Подруга забеременела и родила молодому человеку сына Макара, однако наследник Шукшиной отказался брать на себя ответственность и жениться на Зильбер. Звездная мама поддержала Макара и предложила девушке просто отдать им малыша, чтобы они сами его воспитали.