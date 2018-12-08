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Российские инженеры создали искусственный глаз на основе ИИ
Иллюстративное фото
За разработку отвечает компания «Бизнес бюро» и, как сообщает издание «Известия», представляет собой гаджет для анализа окружающего пространства при помощи получаемого видеоизображения и звуковых сигналов. Прибор состоит из двух частей: первая — это все необходимые датчики для записи информации вроде сенсоров, микрофонов и видеокамер, а вторая — собственно сама платформа на основе ИИ.
Принцип работы заключается в следующем: получив необходимые данные об окружающей среде, система предает их «в облако», где нейросеть анализирует полученную информацию, а затем получившийся результат отправляется обратно пользователю, где преобразуется в голосовое или тактильное сообщение, либо же на его основании строится виртуальное изображение (правда, в довольно примитивной форме). Последний вариант доступен при наличии глазного имплантата.
«Система СОМСИ будет работать с современными бионическими имплантами — это является особенностью устройства. Очень надеюсь, что все задуманное удастся реализовать, когда изделие пойдет в серию», — заявил Денис Кулешов, один из руководителей проекта.
Сегодня система СОМСИ представляет собой цифровой аналог сетчатки, но для обработки картинки во всех деталях пока не хватает мощности и технологий. При этом распознать крупные схематичные контуры объектов гаджету вполне по силам. Есть у СОМСИ и еще одна функция: определение дистанции до объектов при помощи ультразвука. Пользователю нужно будет зажать всего одну копку и нейросеть будет сообщать ему где и какой предмет расположен. На данный момент ведется улучшение показателей работы устройства, а выход на рынок планируется во второй половине 2019 года.
«Наша нейросеть — очень сложная структура, которая требует длительного и детального обучения. Чтобы распознать один предмет, нужно около 10000 его изображений в разных ракурсах. Мы обучаем свою сеть уже около года. Пока она распознает базовые вещи, например человека, автомобиль или телефон, но еще не различает разные лица или марки машин», - сообщил инженер-проектировщик проекта Вячеслав Чепраков.
В планы разработчиков также входит научить нейросеть распознавать лица конкретных людей и перенести часть программы в само устройство, чтобы оно могло работать и при отсутствии интернета.
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Системы на основе искусственного интеллекта и нейросетей можно приспособить для выполнения самых разных задач.
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