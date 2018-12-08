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Кто такой Тима Белорусских? 5 фактов о восходящей звезде
Новости Беларуси. Молодой рэпер из Минска Тима Белорусских стремительно набирает популярность среди молодёжной аудитории и не только, а в ближайшее время певец даст концерты в Одессе, Москве и Питере. Мы решили собрать несколько фактов о том, кто же такой Тима Белорусских.
1. Основная информация.
Родился 1 октября 1998 года в Минске. Рост составляет 181 см, вес – около 70 кг.
2. Учёба.
В школе учился довольно хорошо, также родители отдали его заниматься футболом. Первое время Тиме нравился этот вид спорта, и мальчик с удовольствием ходил на тренировки. Через несколько лет интерес к футболу у Белорусских пропал, после чего он переключился на музыку и различную самодеятельность.
Примерно в 7 лет будущего рэпера привели в музыкальную школу, предложив научиться играть на виолончели. Через три года Тима поступил в музыкальный колледж, где проучился 9 лет.
После 9 класса парень решил закончить обучение в школе и подал документы в Минский финансово-экономический колледж, который закончил в 2018 году.
3. Рост популярности.
Музыкальная карьера Тимы началась в подземных переходах. Вместе с компанией приятелей он выступал перед прохожими и, по его словам, довольно успешно это делал.
В октябре 2017 был выпущен клип на песню «Rassvet», в декабре того же года ещё один на песню «Заново». Отзывы пользователей соцсетей были положительными, но значительно популярнее певец не стал.
Долгожданный (хотя ждать пришлось не слишком долго) взлёт популярности произошёл после презентации трека «Мокрые кроссы» на YouTube. Сейчас видео с песней набрало более 11 миллионов просмотров. Это больше, чем если бы всё население Беларуси посмотрело ролик по разу.
Следующей повторившей успех песней стала «Незабудка». На YouTube её уже послушали (посмотрели, конечно, но ролик состоит из песни и заставки) более восьми миллионов раз.
4. Стиль.
Поклонники творчества начинающего музыканта сравнивают его треки с песнями другого популярного белорусского исполнителя Макса Коржа. Фанаты Тимы говорят, что его песни притягивают своей искренностью и энергетикой.
5. Настоящее время.
3 декабря Тима Белорусских впервые выступил на телевидении, а именно – в шоу «Вечерний Ургант».
6 декабря музыкант презентовал сразу два клипа в одном на оба своих хита – «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Пока ролик набрал 1,5 млн просмотров, но спустя три дня он всё ещё находится в трендах YouTube.
За жизнью новой звезды в Instagram следят почти 400 тысяч подписчиков. В соцсети Белорусских делится кусочками из своей повседневности и анонсирует предстоящие треки, клипы и концерты.
Закончим подборку фактов об исполнителе его собственной цитатой.
«Мне кажется, что если ты свободен в своём творчестве, то ты можешь быть свободен абсолютно во всём», – считает Тима.
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Новости Беларуси. Молодой рэпер из Минска Тима Белорусских стремительно набирает популярность среди молодёжной аудитории и не только, а в ближайшее время певец...
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