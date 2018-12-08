|
«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй раз прошел в столице.
Сильнейшие атлеты из разных регионов Беларуси сразились за звание лучшего. Кстати, в 2018 году в турнире появились и номинации для девушек.
Валерия Куксёнок, воркаутер:
Сергей Гамаюнов, воркаутер:
Николай Кайтан, председатель Белорусской федерации гиревого спорта:
У нас есть большие традиции, огромный опыт в проведении соревнований. Ну и для молодежи это может быть интересным, потому что сейчас есть определенный дефицит во всех видах спорта.
Здесь сила решает всё. Эстафета по гиревому спорту, индивидуальный фристайл, подтягивание с дополнительным весом 24 килограмма и двоеборье. Такой турнир среди единомышленников уже стал доброй традицией.
Новости по теме
«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности
Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»
Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Судана 10 декабря: что обсудят главы государств
Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)