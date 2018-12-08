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«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

09.12.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй раз прошел в столице.

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Сильнейшие атлеты из разных регионов Беларуси сразились за звание лучшего. Кстати, в 2018 году в турнире появились и номинации для девушек.

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Валерия Куксёнок, воркаутер:
Воркаутом я уже занимаюсь 5 лет. В первую очередь, это, конечно, способ поддерживать себя в форме. Во вторую очередь, это способ реализовать себя, показать, что ты умеешь.

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Сергей Гамаюнов, воркаутер:
Я занимаюсь меньше года, это мой первый турнир. Сейчас это стало полностью моей жизнью.

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Николай Кайтан, председатель Белорусской федерации гиревого спорта:
Мы представляем наш вид спорта, рассказываем о нем, показываем. Может, кто-то увлечется, кто-то заинтересуется.

У нас есть большие традиции, огромный опыт в проведении соревнований. Ну и для молодежи это может быть интересным, потому что сейчас есть определенный дефицит во всех видах спорта.

Здесь сила решает всё. Эстафета по гиревому спорту, индивидуальный фристайл, подтягивание с дополнительным весом 24 килограмма и двоеборье. Такой турнир среди единомышленников уже стал доброй традицией.

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй...
 
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