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Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

09.12.2018 16:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Омара Хасана Ахмеда аль-Башира уже встретили в Национальном аэропорту «Минск».

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Визит – официальный. Планируется, что 10 декабря главы государств подробно обсудят то, как выполняются договоренности, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года.

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом...
 
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