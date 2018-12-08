Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Омара Хасана Ахмеда аль-Башира уже встретили в Национальном аэропорту «Минск».





Визит – официальный. Планируется, что 10 декабря главы государств подробно обсудят то, как выполняются договоренности, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года.



















