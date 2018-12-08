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Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко
Омара Хасана Ахмеда аль-Башира уже встретили в Национальном аэропорту «Минск».
Визит – официальный. Планируется, что 10 декабря главы государств подробно обсудят то, как выполняются договоренности, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года.
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Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом...
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