В Беларуси собрали первые машины для подготовки лыжных трасс

Минский тракторный завод выпустил опытную партию машин для подготовки лыжных трасс. Машины сделаны по поручению президента страны Александра Лукашенко. На испытаниях спецтехники побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Машины с легкостью справляются с сугробами. Они маневренные и мощные: более 200 лошадиных сил. Опытные образцы изготовили за три месяца. Три снегоуплотнителя и комбайн для заливки льда на 70 процентов состоят из белорусских комплектующих.

«Рабочее оборудование – отвалы, фрезы специфические – мы купили. Но мы уже выпустили свои рабочие чертежи. И уже где-то в феврале будут наши стоять. Мы эти демонтируем. Поставим свои и будем испытывать», – рассказал Владимир Коробкин, главный конструктор завода.

После испытаний разработчики исправят недочеты. И запустят производство этих машин уже в следующем году. Не только для себя, но и на экспорт. Уверены, техника будет востребована. Тягаться с мировыми производителями, конечно, сложно. Но есть преимущество: техника сделана на базе известного во всем мире белорусского трактора.

«База серийного трактора позволяет хорошо конкурировать в ценовом диапазоне. Кроме того, использование трактора, как базы для снежных машин, позволяет летом его использовать как коммунальную машину и таким образом расширить сферу применения этих снегоукладчиков и ратраков», – отмечает Андрей Стасилевич, генеральный конструктор завода.

Первые испытания показали, всем заявленным характеристикам машины соответствуют.

В спортивном комплексе «Раубичи» уже в феврале пройдет чемпионат Европы по биатлону. Еще через три года сюда приедут лучшие спортсмены на этап Кубка мира. Трассы будет обслуживать белорусская техника.

Для начала Минский тракторный завод планирует выпустить 130 единиц техники.