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Президент Судана прибыл в Беларусь

09.12.2018 17:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент Судана Омар аль-Башир прибыл в воскресенье с официальным визитом в Минск, сообщает телеканал ОНТ.

Президент Судана прибыл в Беларусь

«Глава восточноафриканской страны уже посещал Беларусь (правда, 14 лет назад)», - говорится в сообщении на сайте ОНТ.

Там также напоминается, что новый импульс отношениям двух стран придал первый официальный визит президент Беларуси Александра Лукашенко в начале 2017 года. «Итоги переговоров стали фундаментом взаимодействия в разных областях – от промышленности и сельского хозяйства до науки и образования», - отмечает телеканал.

«За 6 месяцев этого года товарооборот между Беларусью и Суданом составил более $10,5 млн. Основа – белорусский экспорт. Недавно впервые на суданский рынок выведены образцы энергонасыщенного трактора «Беларус» и зерноуборочного комбайна «Гомсельмаш». После долгого перерыва восстановлены поставки МАЗов», - проинформировал ОНТ.

Как сообщала ранее пресс-служба главы белорусского государства, 10 декабря А.Лукашенко и Омар аль-Башир во Дворце Независимости в Минске проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Лидеры двух государств обсудят ход реализации имеющихся договоренностей,  в центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области. Также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом, президенты обсудят международную проблематику.

Ожидается, что главы государств по итогам переговоров примут совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Судана Омар аль-Башир прибыл в воскресенье с официальным визитом в Минск, сообщает телеканал ОНТ. «Глава восточноафриканской страны уже посещал...
 
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