Евреи Бреста в XIX веке. Часть 2. Религиозные традиции и суеверия

Рассмотрев категории и жизнь еврейского населения Гродненской губернии и города Брест-Литовска в частности в прошлой публикации , с помощью уже незаменимого подполковника П.О. Бобровского коснёмся и такой немаловажной в позапрошлом веке стороны жизни евреев как их традиции и суеверия. Достаточно сказать, что подавляющее большинство евреев в те времена свято соблюдало все религиозные правила.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61392.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61392.php

Читать полностью в источнике с фото:

Как писал Бобровский, «каждый еврей считает величайшим преступлением нарушить правила, предписываемые талмудом, свято чтит шабаши; в пятницу ещё до захода солнца все лавки заперты; во всех еврейских домах всё уже подметено, подчищено и убрано; пища сварена на целые сутки; на столах зажигаются маленькие сальные свечки (шабашовки) и из каждого дома вырывается однообразный звук чтецов, прерываемых восклицаниями. По окончании молитвы, евреи принимаются за ужин, на который подаются, смотря по состоянию, лучшие яства.

... Субботу – шабаш евреи проводят в примерной благопристойности, молятся, читают и поют псалмы, одеваются в лучшие платья, ходят на прогулки и в гости. Так они проводят и все свои праздники, имеющие какое-либо религиозное значение, истинный смысл которого утрачен, но уцелели известные формы и обычаи. Всякое занятие в шабаш преступно. Еврей не возьмёт денег, не пускается в путь, не раскладывает огня, пища должна быть приготовлена накануне. Самый образованный еврей, под страхом презрения и проклятия, не решается нарушить ни одного, самого мелочного предписания талмуда, в котором он видит высшую мудрость и святость. К раввину, только не к казённому, евреи чувствуют глубокое уважение и чтят его как святого; он разрешает все житейские вопросы и разные недоразумения.

… Все праздники евреев наполнены суеверными церемониями. На Пасху всю неделю они употребляют новую посуду, которую сохраняют с года в год и не едят другого хлеба, кроме мацы (пресного хлеба). Семик служит символом утраты родины. Кущи евреи проводят под намётами. В Рош-Гашан отправляются на берег реки, дабы сбросить свои грехи в воду; целые сутки перед тем сидят дома, проводят день в посте и молитве, всю ночь молятся в синагогах, плачут о своих грехах.

… Разборчивость в пище и талмудические предписания образовали у евреев особых мясников, которые убивают скот и отделяют кошерное (дозволенное) от трефного (запрещенного) по особым правилам, основанным на предрассудках и суеверии; даже само приготовление пищи связано с обрядами, определенными законом или утверждённым обычаем. У еврея всё имеет кабалистическое значение. По своему азиатскому происхождению, тип которого сохраняется во всей чистоте, и по свойству самого талмуда, все евреи склонны к мистицизму и суеверию.

Талмуд, при весьма высоких истинах, наполнен, и в том евреи должны сознаться, аллегорическими сказаниями, доходящими до невероятности. Истолкование подобных аллегорий сильно затрудняет раввинов; тут они решают вопросы почти произвольно, в том предположении, что им обязаны слепо верить.

… Многие евреи, боясь дурного сглаза, носят талисманы, посредством которых могут обресть известные блага, если упражняются в псалмах и молитвах. Для предохранения от эпидемий, на стенах пишут мистические знаки. У косяка двери вставляют молитву, написанную на пергаменте и завёрнутую в кожу, длиною вершка в 4; каждый приходящий и уходящий гость целует эту молитву или прикладывает к ней свои два пальца. Момыза (молитва) предохраняет от дьявола».

В следующем очерке будут рассмотрены свадебные и семейные обряды евреев Гродненской губернии.

Использованы данные из сборника «Материалы для географии

и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба.

Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863).