Накануне дня прав человека активисты и сторонники социал-демократии в Брестской области провели семинар о правах женщин и мужчин

Участники и участницы дискуссии обсудили, что такое женское лидерство и что какие существуют препятствия для реализации политических амбиций женщиной.



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«Гендерное равенство это не только про феминизм. Зачастую именно отстаивание женщиной гражданских и политических прав воспринимается обществом негативно. Но там где соблюдается равенство, улучшаются условия труда и у мужчин, формируется доброжелательная рабочая обстановка. Гендерное равенство выгодно для всего общества в целом. Поэтому очень важно, если в организации разработана гендерная политика, учитывающая интересы, как женщин, так и мужчин», - прокомментировала итоги доктор политических наук, тренер семинара Анна Канюс.



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«Мы не только учимся отстаивать свои права, но и на практике стараемся сделать окружающий мир более безопасным и справедливым ко всем гражданам. Представительницы нашей областной партийной рабочей группы «Женщины БСДП» принимают активное участие в избирательных кампаниях, проводят встречи с жителями Бреста, собирают подписи и помогают добиться соблюдения прав женщин. На сегодняшней встрече мы определили наиболее острые социально-экономические проблемы, на которые будет направлена наша деятельность в 2019 году, избрали областную координаторку рабочей группы и делегатов на общереспубликанскую партийную женскую конференцию», - прокомментировала Наталья Галанина, координаторка брестской областной рабочей группы «Женщины БСДП».



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По ее словам, встречи социал-демократок будут проходит регулярно. «Нам есть чему учиться и о чем поговорить друг с другом. Приглашаем всех желающих посещать такие встречи» - подвела итоги Наталья Галанина.

Пресс-служба Брестской областной организации БСДП