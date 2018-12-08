ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне дня прав человека активисты и сторонники социал-демократии в Брестской области провели семинар о правах женщин и мужчин

09.12.2018 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Участники и участницы дискуссии обсудили, что такое женское лидерство и что какие существуют препятствия для реализации политических амбиций женщиной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61391.php

Накануне дня прав человека активисты и сторонники социал-демократии в Брестской области провели семинар о правах женщин и мужчин

«Гендерное равенство это не только про феминизм. Зачастую именно отстаивание женщиной гражданских и политических прав воспринимается обществом негативно. Но там где соблюдается равенство, улучшаются условия труда и у мужчин, формируется доброжелательная рабочая обстановка. Гендерное равенство выгодно для всего общества в целом. Поэтому очень важно, если в организации разработана гендерная политика, учитывающая интересы, как женщин, так и мужчин», - прокомментировала итоги доктор политических наук, тренер семинара Анна Канюс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61391.php

Накануне дня прав человека активисты и сторонники социал-демократии в Брестской области провели семинар о правах женщин и мужчин

«Мы не только учимся отстаивать свои права, но и на практике стараемся сделать окружающий мир более безопасным и справедливым ко всем гражданам. Представительницы нашей областной партийной рабочей группы «Женщины БСДП» принимают активное участие в избирательных кампаниях, проводят встречи с жителями Бреста, собирают подписи и помогают добиться соблюдения прав женщин. На сегодняшней встрече мы определили наиболее острые социально-экономические проблемы, на которые будет направлена наша деятельность в 2019 году, избрали областную координаторку рабочей группы и делегатов на общереспубликанскую партийную женскую конференцию», - прокомментировала Наталья Галанина, координаторка брестской областной рабочей группы «Женщины БСДП».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61391.php

Накануне дня прав человека активисты и сторонники социал-демократии в Брестской области провели семинар о правах женщин и мужчин

По ее словам, встречи социал-демократок будут проходит регулярно. «Нам есть чему учиться и о чем поговорить друг с другом. Приглашаем всех желающих посещать такие встречи» - подвела итоги Наталья Галанина.

Пресс-служба Брестской областной организации БСДП

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники и участницы дискуссии обсудили, что такое женское лидерство и что какие существуют препятствия для реализации политических амбиций женщиной. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси собрали первые машины для подготовки лыжных трасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика