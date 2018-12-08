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Новый график движения поездов
09.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Белорусская железная дорога 9 декабря с 00.00 вводит новый график движения поездов на 2018-2019 годы на дорогах стран Содружества и Евросоюза.
Расписание опубликовано в газете "Новы дзень" №93 от 7 декабря 2018 года
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Белорусская железная дорога 9 декабря с 00.00 вводит новый график движения поездов на 2018-2019 годы на дорогах стран Содружества и Евросоюза. Расписание...
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