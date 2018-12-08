«Новая реальность» глобального миропорядка









Голос Америки. Госсекретарь США Майк Помпео, выступивший на этой неделе на саммите НАТО в Брюсселе, рассказал о том, каким видит Администрация Трампа существующую систему международных отношений, сообщает

Помпео подверг жесткой критике международную систему и ее институты – включая ООН, Европейский Союз, Всемирный банк и МВФ – заявив, что они более не соответствуют современным реалиям и не служат интересам национальных государств. Согласно заявлению госсекретаря, США не собираются отказываться от международного лидерства при президенте Трампе, несмотря на то, что намерены ставить свои государственные интересы превыше интересов международного сообщества.





Речь Помпео стала поводом для обсуждений по обе стороны Атлантики.





Реформа международной системы





«Администрация Трампа считает, что нынешняя международная система не служит интересам США – как лидеру западного мира, и что авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, злоупотребляют нынешней системой. И именно поэтому она нуждается в реформах», – говорит директор Европейской программы Фонда Карнеги Эрик Браттберг (Erik Brattberg, Carnegie Endowment for International Peace).





По словам эксперта, он согласен с госсекретарем Помпео в том, что в миропорядке и в практике действий международных институтов имеются серьезные недостатки, однако он не согласен с тем, каким образом Администрация США подходит к решению этой проблемы.





По мнению Браттберга, выход США в одностороннем порядке из международных соглашений, таких как ядерная сделка с Ираном, приводит к негативным последствиям. Односторонние действия США, по словам эксперта, также позволяют России и Китаю выставлять виновником нарушений международных норм сами Соединенные Штаты.





Реформированию международной системы, как отмечает эксперт, не способствует торговая война между США и Европейским Союзом, а также отсутствие согласия по таким объединяющим вопросам, как санкции в отношении России и взаимодействие с Китаем.





«Реформа международных институтов необходима, но избранный подход, дает прямо противоположные результаты. К примеру, торговля – это возможность для сотрудничества США и Европы в противостоянии нечестной экономической политике Китая. Но мы этого не делаем, потом, что боремся друг с другом», – считает Эрик Браттберг.





Обеспокоенность избранным США подходом разделяет и Ян Лессер (Ian Lesser, GMF), вице-президент «Фонда Маршалла». По его мнению, вопрос заключается не столько в необходимости проведения реформ международной системы, сколько в том остаются ли США привержены самому существованию таких организаций, как ООН или Европейский Союз.





«В конце концов, США и “план Маршалла” сыграли ключевую роль в создании Европейского союза после Второй мировой войны», – отметил Ян Лессер, добавив, что речь госсекретаря Помпео вызвала тревогу в Брюсселе.









Интересы национального государства





Речь госсекретаря Майка Помпео также возродила вопросы о роли национальных интересов в международной системе отношений, и о лидерстве США в ситуации, когда Вашингтон руководствуется принципом «Америка прежде всего».





«Существует полемика между теми, кто считает, что у нас недостаточно суверенитета и национального интереса в политике, и теми, кто считает, что проблема заключается именно в национализме и возрождении конкуренции между национальными государствами», – отметил Ян Лессер.





Однако, по словам эксперта, брюссельская речь Помпео не просто возрождает эти дебаты, а показывает, что Администрация США хочет именно «перебалансировать» систему в интересах национальных интересов.





«Это многих не радует, особенно, в Европе, которая потратила десятилетия, пытаясь снять напряжение от национальной конкуренции и создать институты, которые позволили бы международной системе избегать конфликтов», – отметил эксперт.





Несмотря на, что в некоторых странах ЕС, «бравый американский подход к национализму и суверенитету» может вызвать больший отклик, в целом, по мнению эксперта, Европа поддерживает лидерство США на международной арене и опасается американского изоляционизма. Остается неясным, как США будут искать баланс между ролью глобального лидера и проведением односторонней политики в американских интересах.





По мнению Эрика Бриттберга, госсекретарь Майк Помпео прав в оценке важности национальных интересов и было бы ошибкой считать, что «мы движемся в постмодернистский мир с многосторонним сотрудничеством». Однако, по мнению эксперта, Западу необходима система, основанная на жестких правилах, и в этом сотрудничество между США и демократиями является ключевым.