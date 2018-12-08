Плохие новости для Беларуси: борьба с коррупцией привела к … росту коррупции

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. К этому дню авторитетная организация TRACE опубликовала свою матрицу рисков взяточничества - Bribery Risk Matrix-2018. Эта организация консультирует около 400 крупнейших транснациональных компаний по вопросам коррупции и взяточничества. Вместе с Rand Corporation они разработали методику оценки рисков взяточничества в государственном секторе. Она включает оценку взаимодействия бизнеса с государством, антикоррупционных действий правительства, прозрачность госуслуг и системы функционирования государства, а также способность гражданского общества контролировать государство. Эксперты оценивают регуляторное бремя, ожидания вымогательства взятки, осуждение обществом взяточничества, финансовую прозрачность и конфликт интересов, качество и свободу СМИ.





странице в Фейсбуке известный экономист Ярослав Романчук, плохие новости для Беларуси, ЕАЭС и в целом для постсоветского пространства. Доминация Большого государства, ориентация на Госплан, концентрация политической власти, активов и ресурсов в одних руках VIP-номенклатуры, правоохранительных начальников и «красных директоров»/олигархов – это рай для взяточничества. По свежим данным TRACE, на постсоветском пространстве улучшений в сфере борьбы с коррупцией не видно. Как отмечает на своейизвестный экономист Ярослав Романчук, плохие новости для Беларуси, ЕАЭС и в целом для постсоветского пространства. Доминация Большого государства, ориентация на Госплан, концентрация политической власти, активов и ресурсов в одних руках VIP-номенклатуры, правоохранительных начальников и «красных директоров»/олигархов – это рай для взяточничества.





TRACE прямо предупреждает авторитетных международных инвесторов о том, что делать бизнес в Беларуси без взяток практически невозможно. Позорное 114-ое место – это хуже России и Украины, Азербайджана и Армении. ЕАЭС – это проект стран, в которых взяточничество – норма. «Великий камень» и «Великий шелковый путь» - это проекты со страной (речь о Китае), в которой взяточничество при распределении государственных ресурсов так же распространено, как драники в Беларуси, пиццы в Италии или вино в Грузии.





Все это происходит в режиме «жэстачайшей борьбы» с лжепредпринимательством, при всеохватывающей криминализации экономической деятельности. Данные TRACE убеждают, что методы, механизмы и способы борьбы с взяточничеством, коррупцией в Беларуси, принятые в последние десять лет, привели к прямо противоположным результатам. По матрице оценки рисков в 2014г. Беларусь была на 74-м месте с показателем 52, а в 2018г. мы оказались на 114-м месте с показателем 55 баллов (чем больше, тем выше вероятность взяточничества).









Это приговор качеству работы правоохранительных органов Беларуси по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Количество контролеров, проверок, «смотрящих» из министерств не и ореняет взяточничество. Нужна реальная работа по ликвидации конфликтов интересов, обеспечению прозрачности бюджетных потоков и деятельности госпредприятий, прекращению коммерческой деятельности министерств и исполкомов, ликвидацию организационно-управленческих прокладок и посредников в лице концернов и холдингов, а также всеобщее внедрение международных стандартов корпоративного управления. Наконец, нужно радикально сократить присутствие государства в инвестициях, а также сам госзаказ. Нужно сделать экономику частной, а государству сконцентрировать свои усилия на том, как создать по-настоящему независимый, профессиональный суд, авторитетную пользующуюся доверием людей и бизнеса милицию и прокуратуру, пишет Романчук.





А вот по статистике МВД дела с борьбой с коррупцией в Беларуси не так и плохи. В январе-сентябре 2018 г. зарегистрировано меньше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Минусовая динамика отмечена по всем основным статьям УК. Например, зафиксировано 1633 факта взяточничества (-4,5%), 624 хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (-11,1%) 257 случаев злоупотребления властью или служебными полномочиями (-12%). Правда, следует заметить, что за последние годы в Беларуси заметно изменилось «качество» коррупции. За взятки стали чаще попадаться чиновники из высших органов власти, взяточничество приобрело статус коллективных преступлений, да и сами взятки стали исчисляться сотнями и миллионами долларов.





Кстати





В списке TRACE основной экономический партнер и союзник Беларуси -- Россия находится чуть выше и занимает 108 место. При этом, как отмечает в своем отчете Генпрокуратура РФ, брать и давать взятки в 2018 г. в России стали на 10% чаще, чем в прошлом году. Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. По данным портала правовой статистики crimestat.ru, с января по октябрь зарегистрирован 3171 случай получения взятки. За тот же период в прошлом году было зарегистрировано 2899 случаев. Количество преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) также увеличилось на 10,5%: 2251 преступление в январе — октябре 2018 г. против 2037 за тот же период годом ранее.





В текущем году в РФ к уголовной ответственности по коррупционным делам привлекли почти 7 тыс. человек, из которых 790 полицейских, около 600 управленцев в частных компаниях, чуть больше 500 должностных лиц органов местного самоуправления, 495 военнослужащих.



