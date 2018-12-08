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Плохой знак: в Беларуси делать бизнес без взяток практически невозможно

09.12.2018 18:47 — Разное | Партизан  
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Как раз к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) авторитетная организация TRACE опубликовала свою матрицу рисков взяточничества – Bribery Risk Matrix – 2018.

Плохой знак: в Беларуси делать бизнес без взяток практически невозможно
Эта организация консультирует около 400 крупнейших транснациональных компаний по вопросам коррупции и взяточничества. Вместе с ещё один мощным мозговым центром – Rand Corporation они разработали методику оценки рисков взяточничества в государственном секторе. Она включает оценку взаимодействия бизнеса с государством, антикоррупционных действий правительства, прозрачность госуслуг и системы функционирования государства, а также способность гражданского общества контролировать государство. Эксперты оценивают регуляторное бремя, ожидания вымогательства взятки, осуждение обществом взяточничества, финансовую прозрачность и конфликт интересов, качество и свободу СМИ.



Плохие новости для Беларуси, ЕАЭС и в целом для постсоветского пространства. Доминация Большого государства, ориентация на Госплан, концентрация политической власти, активов и ресурсов в одних руках VIP-номенклатуры, правоохранительных начальников и «красных директоров»/олигархов – это рай для взяточничества. TRACE прямо предупреждает авторитетных международных инвесторов о том, что делать бизнес в Беларуси без взяток практически невозможно. Позорное 114-ое место – это хуже России и Украины, Азербайджана и Армении. ЕАЭС – это проект стран, в которых взяточничество – норма. Проект «Великий камень», «Великий шёлковый путь» – это проекты со страной, в которой взяточничество при распределении государственных ресурсов так же распространено, как драники в Беларуси, пиццы в Италии или вино в Грузии.

И всё это происходит в режиме жэстачайшей борьбы с лжепредпринимательством, при всеохватывающей криминализации экономической деятельности. Данные TRACE убеждают, что методы, механизмы и способы борьбы с взяточничеством, коррупцией в Беларуси, принятые в последние десять лет, привели к прямо противоположным результатам. По матрице оценки рисков в 2014г. Беларусь была на 74-м месте с показателем 52, а в 2018г. мы оказались на 114-м месте с показателем 55 баллов (чем больше, тем выше вероятность взяточничества).


Это приговор качеству работы правоохранительных органов Беларуси по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Количество контролёров, проверок, смотрящих из министерств не искореняет взяточничество. Нужна реальная работа по ликвидации конфликтов интересов, обеспечению прозрачности бюджетных потоков и деятельности госпредприятий, прекращению коммерческой деятельности министе тв и исполкомов, ликвидацию организационно-управленческих прокладок и посредников в лице концернов и холдингов, а также всеобщее внедрение международных стандартов корпоративного управления. Наконец, нужно радикально сократить присутствие государства в инвестициях, а также сам госзаказ. Нужно сделать экономику частной, а государству сконцентрировать свои усилия на том, как создать по-настоящему независимый, профессиональный суд, авторитетную пользующуюся доверием людей и бизнеса милицию и прокуратуру.

Международный день борьбы с коррупцией – прекрасный повод оценить служебное соответствие, профессионализм и адекватность руководителей всех силовых структур на предмет их вклада в выполнение стратегической задачи страны – увеличения экономики до $100 млрд. в 2025 году.


 
 
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Как раз к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) авторитетная организация TRACE опубликовала свою матрицу рисков взяточничества – Bribery Risk Matrix – 2018.
 
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