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Сванидзе: смерть Алексеевой поставила нас в сложное положение

09.12.2018 18:46 — Разное | Партизан  
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К мнению Людмилы Алексеевой прислушивалась власть на самых высоких уровнях и относилась к ней с уважением, сообщил радио Sputnik известный российский журналист Николай Сванидзе.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной старейшей российской правозащитницы, главы Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, она была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. К многочисленным соболезнованиям, которые сегодня публикуются в различных СМИ, присоединился и известный российский журналист, историк Николай Сванидзе.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Алексеевой

"Ушла Людмила Михайловна Алексеева, чем поставила нас в очень сложное положение, потому что это потеря абсолютно невосполнимая, многие люди останутся без ее личной защиты. Она была в этом смысле человеком последовательным и мощным, при всей своей хрупкости", - сказал Сванидзе.

 
 
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К мнению Людмилы Алексеевой прислушивалась власть на самых высоких уровнях и относилась к ней с уважением, сообщил радио Sputnik известный российский журналист...
 
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