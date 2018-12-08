Сванидзе: смерть Алексеевой поставила нас в сложное положение

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной старейшей российской правозащитницы, главы Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, она была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. К многочисленным соболезнованиям, которые сегодня публикуются в различных СМИ, присоединился и известный российский журналист, историк Николай Сванидзе.





Путин выразил соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Алексеевой





"Ушла Людмила Михайловна Алексеева, чем поставила нас в очень сложное положение, потому что это потеря абсолютно невосполнимая, многие люди останутся без ее личной защиты. Она была в этом смысле человеком последовательным и мощным, при всей своей хрупкости", - сказал Сванидзе.



