|
Биатлон. Кубок мира. Ирина Кривко занимает девятое место в общем зачете
В заключительном старте на первом этапе Кубка мира в Поклюке женщины сошлись в гонке преследования. Белоруска Ирина Кривко, показавшая седьмой результат, занимает девятое место в общем зачете с 87 набранными баллами.
Общий зачет КМ (женщины)
1. Д.Вирер (Италия) 144
2. К.Мякяряйнен (Финляндия) 131
3. П.Фиалкова (Словакия) 129
4. Л.Витоцци (Италия) 121
5. М.Хойниш (Польша) 104
6. Ю.Джима (Украина) 98
7. Ф.Пройсс (Германия) 95
8. И.Старых (Россия) 92
9. И.КРИВКО (Беларусь) 87
10. Ж.Симон (Франция) 78
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном старте на первом этапе Кубка мира в Поклюке женщины сошлись в гонке преследования. Белоруска Ирина Кривко, показавшая седьмой результат, занимает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)