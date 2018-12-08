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Беларусь вошла в Топ-20 самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения

09.12.2018 18:32 — Разное | Партизан  
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Беларусь заняла 12-е место в списке самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году. В это список вошли почти все соседи нашей страны.



Так 1-е место в  в Топ-20 самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения заняла Молдова с доходом 5 661 долларов. 2-е место заняла Украина с доходом 8 713 долларов, а 3-е место - Армения с доходом за 2017 год 9 456 долларов на человека. 

Беларусь оказалась на 12-й позиции с доходом 18 931 долларов. Соседнияя Латвия заняла в рейтинге 16-е место  (27 644 долларов), Россия - 18-е (27 834 долларов), а Польша - 20-е (29 521 долларов).

В Топ-20 бедных стран Европы из соседей Беларуси не попала лишь Литва, ВВП  на душу населения в которой составлял 32 300 долларов. 

Сервис Vividmaps, составивший данный рейтинг, также опубликовал Топ-20 самых богатых стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году. 

Первое место в нем с доходом на человека 106 374 долларов занял Люксембург. На второй строчке оказалась Ирландия (75 538 долларов) и на третьей - Норвегия (71 831 долларов). 


Топ- 20 самых бедных стран Европы, 2017 год (ВВП на душу населения, долл. США)
1. Молдова (5 661) 
2. Украина (8 713) 
3. Армения (9 456) 
4. Косово (10 515) 
5. Грузия (10 747) 
6. Албания (12 507) 
7. Босния и Герцеговина (12 724) 
8. БЮР Македония (14 914) 
9. Сербия (15 000) 
10. Азербайджан (17 492) 
11. Черногория (17 736) 
12. Беларусь (18 931) 
13. Болгария (21 687) 
14. Хорватия (24 424) 
15. Румыния (24 508) 
16. Латвия (27 644) 
17. Греция (27 737) 
18. Россия (27 834) 
19. Венгрия (29 474) 
20. Польша (29 521)

Топ-20 самых богатых стран Европы, 2017 год (ВВП на душу населения, долл. США). 
1. Люксембург (106 374) 
2. Ирландия (75 538) 
3. Норвегия (71 831) 
4. Швейцария (61 422) 
5. Сан-Марино (59 466) 
6. Нидерланды (53 635) 
7. Исландия (51 842) 
8. Швеция (51 475) 
9 Германия (50 425) 
10. Дания (49 883) 
11. Австрия (49 869) 
12. Бельгия (46 553) 
13. Финляндия (44 333) 
14. Великобритания (44 118) 
15. Франция (43 761) 
16. Мальта (41 945) 
17. Испания (38 286) 
18. Италия (38 140) 
19. Кипр (37 023) 
20. Чешская Республика (35 512)

 
 
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Беларусь заняла 12-е место в списке самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году. В это список вошли почти все соседи нашей страны.
 
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