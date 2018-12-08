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Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке преследования в Поклюке
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Спортсменка стартовала с 17-й позиции, но чисто провела стрельбу и закрыла все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. Хорошие показатели скорости позволили ей занять место в Топ-10.
Выиграла гонку финка Кайса Макяряйнен, которая и была первой в спринте. На втором месте итальянка Доротея Вирер (стартовала также со второй позиции), а третье место досталось представительнице Словакии Паулине Фиалковой — она стартовала 6-й и улучшила результат, передает
Еще одна белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина допустила пять промахов на огневых рубежах, отстала на целый круг от лидера и ее сняли с дистанции.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Спортсменка...
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