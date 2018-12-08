Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке преследования в Поклюке









"Еврорадио" . Выиграла гонку финка Кайса Макяряйнен, которая и была первой в спринте. На втором месте итальянка Доротея Вирер (стартовала также со второй позиции), а третье место досталось представительнице Словакии Паулине Фиалковой — она ​​стартовала 6-й и улучшила результат, передает





Еще одна белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина допустила пять промахов на огневых рубежах, отстала на целый круг от лидера и ее сняли с дистанции.