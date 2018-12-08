В Минск с официальным визитом прибыл президент Судана









Как сообщает БЕЛТА, 10 декабря состоятся его переговоры с Александром Лукашенко. Основное внимание уделят перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области.





Также обсудят политическое взаимодействие между Беларусью и Суданом, международную проблематику. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.









Суданский лидер также примет участие в церемонии официального открытия посольства своей страны в Минске, встретится с высокими чиновниками.





С 2017 года разрабатываются и реализуются несколько совместных белорусско-суданских проектов в области добычи полезных ископаемых, промышленной кооперации, энергетики, АПК, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и грузовой техники, оборудования, мебели.