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В Минск с официальным визитом прибыл президент Судана
В Минск с официальным визитом прибыл президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Его торжественно встретили в аэропорту.
Как сообщает БЕЛТА, 10 декабря состоятся его переговоры с Александром Лукашенко. Основное внимание уделят перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области.
Также обсудят политическое взаимодействие между Беларусью и Суданом, международную проблематику. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.
Суданский лидер также примет участие в церемонии официального открытия посольства своей страны в Минске, встретится с высокими чиновниками.
С 2017 года разрабатываются и реализуются несколько совместных белорусско-суданских проектов в области добычи полезных ископаемых, промышленной кооперации, энергетики, АПК, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и грузовой техники, оборудования, мебели.
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В Минск с официальным визитом прибыл президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Его торжественно встретили в аэропорту.
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