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Бали, Гоа, от 400 евро за пост. Как живёт беларуска с 600 тысячами подписчиков в инстаграме

09.12.2018 17:53 — Разное | KYKY  
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Валерия Вивьер − модель, актриса и блогер с 600 тысячами подписчиков в инстаграме. У девушки, по её же словам, было «обыкновенное советское детство», но сейчас всё иначе. После участия в конкурсе «Топ-модель мира» её карьера пошла в гору − и теперь она каждую неделю бывает в разных странах мира, а каждый пост в инстаграме приносит ей от 400 евро прибыли, пишет TUT.by.

С чего всё началось

Валерия с детства мечтала о жизни и работе в других странах. В школьном альбоме, где все поделились своим видением будущего, девушка оставила запись в стиле «ребята, помашу вам рукой из Голливуда». И через семь лет она уже занималась в актёрской школе в Лос-Анджелесе. В 2015-м она представляла Беларусь на конкурсе «Топ-модель мира», который помог развитию её карьеры, но главным фактором стал инстаграм. 

Зарабатывать в соцсети Валерия начала около пяти лет назад. Она решила создать бьюти-страницу и выкладывать фотографии своей жизни − у неё много съёмок, интересных встреч и путешествий. «Мне кажется, моим подписчикам нравится наблюдать за мной как за иконой стиля или как за человеком, у которого всё хорошо», − говорит она. Сейчас над развитием страницы работает четыре девушки − по две на раскрутку и на разбор потоков сообщений. Валерия сама делает посты и отвечает на интересные сообщения в директ (которые ей отобрали помощницы).

Касательно рекламы, Валерия утверждает, что рассказывает только о том, чем сама пользуется. Заработки скрывает, но говорит, что один пост приносит «от 400 евро до бесконечности». Девушка любит выделяться в толпе и носить уникальные платья, поэтому обращается и к беларуским дизайнерам − бренды Historia Naturalis, T. Efremova, Davidova. «Эти вещи качественные и стильные. Британцы не могут понять, где я их нахожу. Так что там я звезда!» − уверена Валерия.

Плотный график

Встаёт Валерия в 8-9 утра. Ест в машине, чтобы сэкономить время. «В Лондоне очень легко и удобно брать органическую еду навынос. Там достаточно подождать три минуты − и вот вам здоровый обед. В Минске такого, к сожалению, нет. Приходится паковать всё в контейнеры и коробочки», − рассказывает она. Валерия не ест мяса и молочных продуктов, зато предпочитает рыбу, морепродукты, крупу и бобовые, орехи, овощи и фрукты. А сладости вообще не трогает, потому что склонна к полноте.

График тренировок зависит от страны, в которой находится Валерия. В Минске и Лондоне она ходит в зал. На Бали просыпается в 4:30 и идёт заниматься сёрфингом. В Гоа в основном устраивает пробежки вдоль берега.

Про Беларусь

Валерия не думает возвращаться жить в Минск: «Если ты мечтаешь получить «Оскар» или стать моделью Victoria’s Secret, то не можешь позволить себе жить в Беларуси. Это как минимум далековато от всего». Также она отмечает, что ей не подходит наш климат. Ещё ей не нравится отсутствие свежих овощей и фруктов, хороших морепродуктов. За границей из беларуского она скучает «разве что по гречке… Русские и беларусы, которые живут в Гоа или на Бали, готовы на любой бартер, лишь бы заполучить гречку или томатный сок». 

Девушке нравится ей жизнь в режиме нон-стоп: «Я успела пожить на Бали, в Гоа, Майами, Киеве, Лондоне и Лос-Анджелесе. Конечно, не прочь обзавестись своим домом. Правда, дом моей мечты на берегу океана стоит очень дорого. Но о стабильной работе точно не мечтаю. Стабильность − это не рост. А у меня слишком много амбиций».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Валерия Вивьер − модель, актриса и блогер с 600 тысячами подписчиков в инстаграме. У девушки, по её же словам, было «обыкновенное советское детство», но сейчас всё...
 
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