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В Китае обнаружили колесницу возрастом 2,5 тысячи лет

09.12.2018 19:13 — Разное | Ежедневник  
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В Китае обнаружили колесницу возрастом 2,5 тысячи лет

Археологи из научно-исследовательского института археологии Китайской академии общественных наук обнаружили роскошную повозку на древнем кладбище в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая.

Находка была сделана на кладбище, предположительно относящемся к времени правления династии Восточная Чжоу (770-256 годы до н.э.). Коляска шириной более 140 см и длиной больше 100 см. У нее два колеса диаметром 140 см по 38 спиц в каждом. Имеется множество изысканных узоров и пара металлических значков в форме зверей, на которые наклеены украшения из золотой фольги. Они до сих пор сохраняют свой блеск даже после того, как пробыли под землей в течение такого длительного периода времени, сообщает БЕЛТА.

Исследователи предположили, что столь богато украшенное транспортное средство принадлежало очень состоятельному и влиятельному человеку, возможно, даже удельному князю. Команда археологов в настоящее время продолжает раскопки для того, чтобы найти дополнительные детали, которые позволят полностью восстановить экспонат в первозданном виде.

 
 
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Археологи из научно-исследовательского института археологии Китайской академии общественных наук обнаружили роскошную повозку на древнем кладбище в провинции...
 
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