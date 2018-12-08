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Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране
Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система – это идентификационная карта белоруса, по сути дела аналог паспорта. Просто в виде карточки, которая, кстати, является носителем электронной цифровой подписи, что сразу дает людям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.
Просто представьте себе, что чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту – это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два.
Юлия Огнева:
Дмитрий Шедко:
Юлия Огнева:
Дмитрий Шедко:
Юлия Огнева:
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Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране
Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
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