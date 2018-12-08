У Сенцова после голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек









"Здоровье оставляет желать лучшего ... Пока стопроцентные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится, неизвестно", - сказал адвокат в комментарии Эхо Москвы.





Динзе отметил, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.





Украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские силовики в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.





25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.





В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. Однако 6 октября он был вынужден прекратить ее в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.





За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.



