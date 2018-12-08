|
В Лондоне построили целый городок из пряников
Авторами проекта выступили скульпторы совместно с кулинарами, а местом «строительства» был выбран музей Виктории и Альберта. Шедевр логично получил название Gingerbread City, что в буквальном переводе означает «пряничный город». Самой большой сложностью при возведении городка из пряников и прочих сладостей, пожалуй, была периодическая пропажа «стройматериалов».
Своеобразный городок вместил в себя 60 зданий, а также велосипедные дорожки и автотрассы. Также на территории «пряничного города» имеются пивоварня, колесо обозрения, вокзал и приют для бездомных.
Улицы сконструированы из карамели, а лед — из зефира. В городе даже имеется освещение, передают информагентства.
#1#
«Внутри некоторых зданий есть кое-что: им немного помогли стоять прямо. Особенно это касается башен, потому что они достаточно высоки — до 86 сантиметров в высоту. Но большинство материалов съедобны. Это сладости, пряники, всевозможные печенья и прочее»,— рассказала учредитель и директор музея Мелисса Вудфорд.
Также создатели шедевра отметили, что во время его возведения им периодически мешала пропажа некоторых «стройматериалов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторами проекта выступили скульпторы совместно с кулинарами, а местом «строительства» был выбран музей Виктории и Альберта. Шедевр логично получил название...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)