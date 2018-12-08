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В Лондоне построили целый городок из пряников

09.12.2018 19:38 — Разное | Партизан  
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Авторами проекта выступили скульпторы совместно с кулинарами, а местом «строительства» был выбран музей Виктории и Альберта. Шедевр логично получил название Gingerbread City, что в буквальном переводе означает «пряничный город». Самой большой сложностью при возведении городка из пряников и прочих сладостей, пожалуй, была периодическая пропажа «стройматериалов».

В Лондоне построили целый городок из пряников
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Своеобразный городок вместил в себя 60 зданий, а также велосипедные дорожки и автотрассы. Также на территории «пряничного города» имеются пивоварня, колесо обозрения, вокзал и приют для бездомных.

Улицы сконструированы из карамели, а лед — из зефира. В городе даже имеется освещение, передают информагентства.
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«Внутри некоторых зданий есть кое-что: им немного помогли стоять прямо. Особенно это касается башен, потому что они достаточно высоки — до 86 сантиметров в высоту. Но большинство материалов съедобны. Это сладости, пряники, всевозможные печенья и прочее»,— рассказала учредитель и директор музея Мелисса Вудфорд.

Также создатели шедевра отметили, что во время его возведения им периодически мешала пропажа некоторых «стройматериалов».


 
 
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Авторами проекта выступили скульпторы совместно с кулинарами, а местом «строительства» был выбран музей Виктории и Альберта. Шедевр логично получил название...
 
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