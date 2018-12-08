В Лондоне построили целый городок из пряников

Своеобразный городок вместил в себя 60 зданий, а также велосипедные дорожки и автотрассы. Также на территории «пряничного города» имеются пивоварня, колесо обозрения, вокзал и приют для бездомных.

Улицы сконструированы из карамели, а лед — из зефира. В городе даже имеется освещение, передают информагентства.

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«Внутри некоторых зданий есть кое-что: им немного помогли стоять прямо. Особенно это касается башен, потому что они достаточно высоки — до 86 сантиметров в высоту. Но большинство материалов съедобны. Это сладости, пряники, всевозможные печенья и прочее»,— рассказала учредитель и директор музея Мелисса Вудфорд.





Также создатели шедевра отметили, что во время его возведения им периодически мешала пропажа некоторых «стройматериалов».



