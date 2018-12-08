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Сервис эскорт-услуг в качестве подработки

09.12.2018 19:36 — Разное | Партизан  
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Что происходит в биатлоне после ухода Андерса Бессеберга с поста президента Международного союза биатлонистов (IBU)? - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По делу об участии Бессеберга в коррупционном и допинговом скандалах сейчас ведется интенсивное расследование, пишет журналист Томас Кистнер. "Текущее уголовное расследование основывается на конфиденциальном досье, составленном экспертами ВАДА. В докладе говорится, что россияне сделали Бессеберга своим послушным орудием - и уточняется, как якобы выглядели оказанные любезности. (...) В ходе разбора личных пристрастий президента всплывает словечко "проститутки". Сам Бессеберг всегда категорически отрицал все обвинения", - передает автор.

Однако в цепочке подозрений, пишет Кистнер, появилась новая деталь: "Директор по коммуникациям, долгое время занимавший свой пост в международном союзе, по совместительству на протяжении нескольких лет владел сервисом эскорт-услуг, о чем свидетельствует торговый реестр". Как заявил мужчина в разговоре с немецким телеканалом ARD, глава IBU услугами эскортниц никогда не пользовался, говорится в статье.

"Удалось ли шефу IBU так удачно сформировать кадровый состав, играла ли дополнительная работа тогдашнего руководителя пресс-службы какую-либо роль и из каких стран был эскорт-персонал, изучается теперь прокуратурой: как сообщили в ведомстве, следствие идет "полным ходом". При этом вопрос о том, насколько личный характер имело влияние российских спортивных функционеров не некоторых коллег, открылся теперь с новой стороны", - отмечает журналист.

"Иржи Хамза обвиняет российских чиновников в том, что в ходе допингового скандала они серьезно угрожали ему и запугивали", - пишет далее издание, цитируя слова президента Союза биатлонистов Чехии: "Некоторые российские чиновники нам угрожали, в том числе и моей семье. Они хотели, чтобы мы молчали".

Допинговых неприятностей эксперты опасаются и в новом биатлонном сезоне, пишет Кистнер в заключение. В программе Sport Inside немецкого телеканала WDR вице-президент IBU по медицинским вопросам Джим Каррабре, отвечая на вопрос о том, сколько еще случаев российского допинга он ждет, заявил: " Возможно, это будет 10 проб, в этом я уверен. Очень уверен".


 
 
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Что происходит в биатлоне после ухода Андерса Бессеберга с поста президента Международного союза биатлонистов (IBU)? - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche...
 
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