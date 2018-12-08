В Facebook запретили даже намёки на секс

Facebook изменил правила раздела , который касается темы сексуальных домогательств. Теперь в соцсети можно разве что обсуждать тему харассмента, но ни в коем случае не «побуждать к сексуальным контактам между взрослыми», пишет Tjournal.

Что теперь нельзя писать

Вот часть списка вещей, которые отныне нельзя публиковать в Facebook:

Объявления о наборе людей для «съёмки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа»;



Просьбы присоединиться к чатам с сексуальным подтекстом;



Просьбы прислать изображение сексуального характера (под это поянтие подходят фразы вроде send nudes и дикпики);



Предложения секса.

Но если эти пункты вполне понятны и логичны, то дальше идёт самое интересное. Запрещены даже неявные намёки на сексуальные темы. Например:

Общие высказывания, которые могут намекать на секс − например, «хочу развлечься сегодня вечером»;



«Сексуально-провокационный сленг» (примеры не приведены);



«Упоминание сексуальных ролей, поз, фетишистских сценариев, сексуальных предпочтений, состояния возбуждения, полового акта или действий сексуального характера (например, сексуального проникновения или самоудовлетворения), сексуализированных частей тела (например, груди, паха, ягодиц), гигиенического состояния гениталий или ягодиц»;



Изображения полового акта, даже если они были нарисованы от руки.

Прояснение нюансов

При этом в правилах не уточняют, речь про публичный контент (посты в профиле) или личные переписки. Представители Facebook прояснили некоторые нюансы в разговоре с The Verge:

Речь идёт и о личных перепиках, и о публичном контенте;



Модераторы проверят только тот контент, на который поступит жалоба;



Запрещены и секс-абьюз, и домогательства, но тут есть тонкая грань. Абьюз − это сообщение или пост: «Моя бывшая настоящая шлюха. Смотрите, какие фотки она мне присылала». Домогательство − это: «Ищем свингеров. В пятницу в 8 вечера, [название бара]. Приходите в розовом»;



Можно описывать свои сексуальные предпочтения и ориентацию, но при этом нельзя провоцировать на секс. Фраза «Я гей» не нарушает правила, а фраза «Я натурал и ищу девушку, которая меня оближет. Звоните» − нарушает.

Думая о причинах, почему Facebook так изменил правила, пользователи ссылаются на иск к соцсети по обвинению в пособничестве секс-торговле. Закон против этого (FOSTA) подписали в США в апреле. Операционный директор Шерил Сэндберг от имени соцсети поддержала закон и заявила, что Facebook борется с этой проблемой.