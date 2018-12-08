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Кривко попала в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира в Словении

09.12.2018 18:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Кривко попала в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира в Словении
Белорусская федерация биатлона

В Словении завершился первый этап Кубка мира по биатлону. В женской гонке преследования высокий результат показала олимпийская чемпионка Ирина Кривко. Стартовав лишь 17-й, наша спортсменка сумела пройти четыре огневых рубежа без промахов и заняла седьмое место.

Кривко попала в топ-10 гонки преследования на этапе Кубка мира в Словении Ирина Кривко заняла 14-е место в первой личной гонке биатлонного сезона

«Золотой дубль» в спринте и гонке преследования сделала финка Кайса Макарайнен. Итальянка Доротея Вирер стала второй в пасьюте, третье место заняла словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Все девушки обошлись без промахов.

Еще одна представительница Беларуси в гонке преследования Ирина Кручинкина упала на первом же круге дистанции, допустила пять промахов на трех огневых рубежах и вскоре ее сняли с дистанции как спортсменку, отставшую от лидера на круг.

В мужской гонке преследования принял участие лишь один белорус. Антон Смольский, стартовав 50-м, так же, как и Ирина Кручинкина, не сумел совладать со сложной трассой. На одном из спусков наш спортсмен упал, сломал палку и лыжу и в итоге финишировал 55-м. «Золотой дубль» в спринте и пасьюте сделал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который захватил лидерство в общем зачете Кубка мира.

Таким образом, лучшим выступлением женской команды на первом этапе Кубка мира по биатлону стало седьмое место Ирины Кривко в гонке преследования. Она стала единственной, кому удалось набрать зачетные баллы, и занимает сейчас высокое девятое место в общем зачете Кубка мира. Лидирует итальянка Доротея Вирер.

Мужчинам разжиться кубковыми баллами в Словении не удалось. Лучший результат показал Владимир Чепелин, который стал 43-м в индивидуальной гонке.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене. Соревнования стартуют 13 декабря (четверг) женской спринтерской гонкой. Начало – в 16.15 по белорусскому времени. В программе этапа также мужской спринт, гонки преследования и эстафеты.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко впервые в сезоне финишировала в десятке сильнейших на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
 
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