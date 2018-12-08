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Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как подсказали порталу Виртуальный Брест пользователи, второй ресторан быстрого питания KFC откроется в "большом" Евроопте, на месте бывшей пиццы Смайл. Называться будет незамысловато - KFC Евроопт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61394.php

Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Уже идут подготовительные работы, внутри всё разрушено - ремонт "от и до". Снаружи - соответствующие ресторану инсталляции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61394.php

Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Предположительно, сеть постарается начать работу до конца года, иначе какой смысл?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61394.php

Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Кстати, пиццы тут раньше готовили отменные - недорого, быстро и вкусно, эх... Ушла эпоха. Впрочем не совсем, ушла просто отсюда, ещё в конце октября они закрылись. Но продолжают работать в других местах города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61394.php

Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Уже даже есть плакатик с ценами нового объекта питания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61394.php

Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Как вы, согласитесь пожевать что-то подобное за эти деньги?

 
Теги: Брест
 
 
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Как подсказали порталу Виртуальный Брест пользователи, второй ресторан быстрого питания KFC откроется в "большом" Евроопте, на месте бывшей пиццы Смайл. Называться...
 
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