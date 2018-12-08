Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC

Как подсказали порталу Виртуальный Брест пользователи, второй ресторан быстрого питания KFC откроется в "большом" Евроопте, на месте бывшей пиццы Смайл. Называться будет незамысловато - KFC Евроопт.



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Уже идут подготовительные работы, внутри всё разрушено - ремонт "от и до". Снаружи - соответствующие ресторану инсталляции.



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Предположительно, сеть постарается начать работу до конца года, иначе какой смысл?



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Кстати, пиццы тут раньше готовили отменные - недорого, быстро и вкусно, эх... Ушла эпоха. Впрочем не совсем, ушла просто отсюда, ещё в конце октября они закрылись. Но продолжают работать в других местах города.



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Уже даже есть плакатик с ценами нового объекта питания.



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Как вы, согласитесь пожевать что-то подобное за эти деньги?