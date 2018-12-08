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Стало известно, где в Бресте откроется второй ресторан KFC
09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест
Как подсказали порталу
Уже идут подготовительные работы, внутри всё разрушено - ремонт "от и до". Снаружи - соответствующие ресторану инсталляции.
Предположительно, сеть постарается начать работу до конца года, иначе какой смысл?
Кстати, пиццы тут раньше готовили отменные - недорого, быстро и вкусно, эх... Ушла эпоха. Впрочем не совсем, ушла просто отсюда, ещё в конце октября они закрылись. Но продолжают работать в других местах города.
Уже даже есть плакатик с ценами нового объекта питания.
Как вы, согласитесь пожевать что-то подобное за эти деньги?
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Как подсказали порталу Виртуальный Брест пользователи, второй ресторан быстрого питания KFC откроется в "большом" Евроопте, на месте бывшей пиццы Смайл. Называться...
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