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Как выглядят ёлки на бульварах - Космонавтов и Шевченко в Бресте

09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 9 декабря 2018 года, в воскресенье продолжается подготовка города к Рождеству и Новому Году. Наш сегодняшний фотообзор касается двух мест, но оба - на бульваре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61393.php

Как выглядят ёлки на бульварах - Космонавтов и Шевченко в Бресте

Только одна световая композиция на Космонавтов, а вторая - та самая "марсианская" ёлка - на Шевченко. С первой всё понятно, а вот интересно, как именно "народная молва" назовёт новую ёлку из шаров с гирляндами?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61393.php

Как выглядят ёлки на бульварах - Космонавтов и Шевченко в Бресте

Обе инсталляции будут светиться ночью, привлекая внимание и создавая праздничное настроение.

 
 
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Сегодня, 9 декабря 2018 года, в воскресенье продолжается подготовка города к Рождеству и Новому Году. Наш сегодняшний фотообзор касается двух мест, но оба - на...
 
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