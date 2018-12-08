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Как выглядят ёлки на бульварах - Космонавтов и Шевченко в Бресте
09.12.2018 20:42 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 9 декабря 2018 года, в воскресенье продолжается подготовка города к Рождеству и Новому Году. Наш сегодняшний фотообзор касается двух мест, но оба - на бульваре.
Только одна световая композиция на Космонавтов, а вторая - та самая "марсианская" ёлка - на Шевченко. С первой всё понятно, а вот интересно, как именно "народная молва" назовёт новую ёлку из шаров с гирляндами?
Обе инсталляции будут светиться ночью, привлекая внимание и создавая праздничное настроение.
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Сегодня, 9 декабря 2018 года, в воскресенье продолжается подготовка города к Рождеству и Новому Году. Наш сегодняшний фотообзор касается двух мест, но оба - на...
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