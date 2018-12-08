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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 конкурса красоты «Мисс мира»

09.12.2018 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 конкурса красоты «Мисс мира»
Фото из открытых источников

В китайском городе Санья завершился конкурс красоты «Мисс-мира-2018». В течение месяца конкурсантки из более чем 115 стран мира, проходя различные испытания, доказывали членам жюри, что именно они достойны короны победительницы.

В итоге победу в конкурсе одержала девушка из Мексики Ванесса Понсе де Леон.

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 конкурса красоты «Мисс мира»
Фото: Reuters

Победительница получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.

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Представительница Беларуси Мария Василевич также была отнюдь не на последних ролях на конкурсе, получив звание «Мисс мира Европа» и войдя в пятерку лучших. Это наивысший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе. В число лучших также вошли представительницы Таиланда, Ямайки, Панамы и Уганды.

Конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года и входит в «большую четверку» конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». В прошлом году «Мисс мира» стала Мануши Чхиллар из Индии. Представительница Беларуси участия в конкурсе не принимала. Екатерина Савчук, которая должна была представить нашу страну, по неизвестным причинам отозвала свою заявку на конкурс за месяц до мероприятия.

 
 
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