В Минске правоохранителями найдена пропавшая 15-летняя школьница

Как стало известно, 9 декабря милиция установила местонахождение 15-летней Валерии Судник, которая пропала 3 декабря. Выяснилось, что все это время школьница находилась в компании своих друзей.

По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, сейчас девушку передали родителям. Ее здоровью ничего не угрожает. О причинах поступка школьницы не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», 15-летняя Валерия Судник пропала днем 3 декабря. Девятиклассница вышла из здания школы в Минске, однако домой не вернулась. К ее поискам приступили правоохранители и волонтеры. По информации официального представителя Октябрьского РУВД столицы Эвелины ДРУЧИНИНОЙ, ранее школьница неоднократно уходила из дома.