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В Минске правоохранителями найдена пропавшая 15-летняя школьница

09.12.2018 19:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске правоохранителями найдена пропавшая 15-летняя школьница
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 9 декабря милиция установила местонахождение 15-летней Валерии Судник, которая пропала 3 декабря. Выяснилось, что все это время школьница находилась в компании своих друзей.

В Минске правоохранителями найдена пропавшая 15-летняя школьница В Минске 15-летняя девочка не вернулась из школы домой

По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, сейчас девушку передали родителям. Ее здоровью ничего не угрожает. О причинах поступка школьницы не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», 15-летняя Валерия Судник пропала днем 3 декабря. Девятиклассница вышла из здания школы в Минске, однако домой не вернулась. К ее поискам приступили правоохранители и волонтеры. По информации официального представителя Октябрьского РУВД столицы Эвелины ДРУЧИНИНОЙ, ранее школьница неоднократно уходила из дома.

 
Теги: Минск
 
 
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О девушке не было никаких сведений с 3 декабря.
 
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