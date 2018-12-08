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«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?
Новости Беларуси. В течение двух-трех лет в Беларуси планируется закрыть все мусорные мини-полигоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас их около 1 тысячи, хотя еще пять лет назад было 10 тысяч. То есть работа целенаправленная и планомерная. Основная причина закрытия – несоответствие экологическим требованиям.
Дело важное и нужное. Помимо экологической составляющей, есть и экономический аспект, связанный с раздельным сбором и последующей переработкой. Но сомнения все же есть: могут ли местные власти предоставить альтернативу, которая устраивает население?
Чего скрывать: многие испокон веков носят мусор на мини-полигоны. И если не предложить другой приемлемый вариант, будут складировать где попало, как только свалка закроется. Да, предусмотрена ответственность, но за всеми не уследишь. И на сознательность надеяться приходится далеко не во всех случаях.
Куда вынести или кто заберет сор из избы? Ответы ищем в материале корреспондента Александра Добрияна.
Для Дмитрия Янкова отходы – это профессиональная зона ответственности. Эколог переехал жить в деревню пять лет назад. На своем подворье Дмитрий старается свести количество мусора к минимуму: органика идет на компост, вторичное сырье разделяется по видам и сдается.
Дмитрий Янков, эколог:
Так было не всегда. Коренных жителей в Красном Октябре нет уже лет десять, но следы их жизнедеятельности повсюду. XX век под каждым забором.
Дмитрий Янков:
За последнее десятилетие в «мусорном» вопросе на селе произошла настоящая революция: стихийные свалки ликвидировали, самые крупные легализовали и превратили в мини-полигоны твердых бытовых отходов.
Наталья Гоманова, начальник цеха коммунального предприятия:
Но это был лишь промежуточный результат. Предстояло организовать на селе централизованный вывоз мусора на крупные станции сортировки и закрыть мини-полигоны раз и навсегда. И здесь мнения разделились: отказаться от привычки самим посещать свалку, да еще и платить «за мусор» оказались готовы далеко не все селяне.
Я боролся до конца!
Григорий Кушнер из Речицкого района держался до последнего. Пенсионер считает, что в деревне можно прожить, не производя мусор: что-то закопать, а что-то сжечь. Это же не город.
Александр Добриян, корреспондент:
Григорий Кушнер, житель деревни Молчаны:
Для того, чтобы оценить преимущества нововведений, селянам понадобилась пара лет.
Александр Добриян:
К слову, ни один сельский житель из четырех посещенных при подготовке этого сюжета районов вернуться к прежним порядкам не пожелал.
Андрей Маклаков, житель деревни Ивольск:
Любовь Сивенкова, житель деревни Ивольск:
Гектар за гектаром свалки исчезают с белорусской земли. Например, в Жлобинском районе к 2020 году из изначальных 31 мини-полигонов останется всего два. При этом 100 % всего мусора, собранного на селе, уже сегодня сортируется: объемы заготовки вторсырья после закрытия мини-полигонов в районе выросли сразу в 1,5 раза.
Валерий Веремейчик, технический директор коммунального предприятия:
Бумага, пластик, металл, оказавшиеся в мусорном баке, – это дешевый источник сырья для белорусской промышленности. Не использовать ресурс расточительно, да и иметь под каждым кустом свалку не по-хозяйски. Количество мини-полигонов в стране еще совсем недавно превышало 3 тысячи. Сегодня в три раза меньше, и это не окончательный итог наведения порядка в «мусорном» вопросе.
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Новости Беларуси. В течение двух-трех лет в Беларуси планируется закрыть все мусорные мини-полигоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас их около 1 тысячи,...
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