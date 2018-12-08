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«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

09.12.2018 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В течение двух-трех лет в Беларуси планируется закрыть все мусорные мини-полигоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас их около 1 тысячи, хотя еще пять лет назад было 10 тысяч. То есть работа целенаправленная и планомерная. Основная причина закрытия – несоответствие экологическим требованиям.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Дело важное и нужное. Помимо экологической составляющей, есть и экономический аспект, связанный с раздельным сбором и последующей переработкой. Но сомнения все же есть: могут ли местные власти предоставить альтернативу, которая устраивает население?

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Чего скрывать: многие испокон веков носят мусор на мини-полигоны. И если не предложить другой приемлемый вариант, будут складировать где попало, как только свалка закроется. Да, предусмотрена ответственность, но за всеми не уследишь. И на сознательность надеяться приходится далеко не во всех случаях.

Куда вынести или кто заберет сор из избы? Ответы ищем в материале корреспондента Александра Добрияна.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Для Дмитрия Янкова отходы – это профессиональная зона ответственности. Эколог переехал жить в деревню пять лет назад. На своем подворье Дмитрий старается свести количество мусора к минимуму: органика идет на компост, вторичное сырье разделяется по видам и сдается. 

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Дмитрий Янков, эколог:
Уже несколько лет, как заключили договора на вывоз отходов. И два раза в неделю приезжает машина, которая прямо из-под дома вывозит отходы. Те виды отходов, которые перерабатываются (вторичка – стекло, ПЭТ-бутылки), принимаются у нас в центре сельсовета раз в неделю.

Так было не всегда. Коренных жителей в Красном Октябре нет уже лет десять, но следы их жизнедеятельности повсюду. XX век под каждым забором. 

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Дмитрий Янков:
Мы понемножку сортируем и разгребаем всё то, что было вывалено людьми предыдущих поколений. То есть люди просто выбрасывали мусор. Мини-полигон был на каждом подворье.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

За последнее десятилетие в «мусорном» вопросе на селе произошла настоящая революция: стихийные свалки ликвидировали, самые крупные легализовали и превратили в мини-полигоны твердых бытовых отходов.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Наталья Гоманова, начальник цеха коммунального предприятия:
Что такое мини-полигоны на сегодняшний момент? Раньше это были несанкционированные свалки. Мы их в более или менее божеский вид привели. И когда начали рекультивацию и начали углубляться внутрь этих отходов, которые мы не перебирали, мы оттуда еще столько достали всего! Особенно стекла. Железа там целые машины лежали.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Но это был лишь промежуточный результат. Предстояло организовать на селе централизованный вывоз мусора на крупные станции сортировки и закрыть мини-полигоны раз и навсегда. И здесь мнения разделились: отказаться от привычки самим посещать свалку, да еще и платить «за мусор» оказались готовы далеко не все селяне.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Я боролся до конца!

Григорий Кушнер из Речицкого района держался до последнего. Пенсионер считает, что в деревне можно прожить, не производя мусор: что-то закопать, а что-то сжечь. Это же не город.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Александр Добриян, корреспондент:
Я же знаю, вы один из последних, кто не сдавался до конца.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Григорий Кушнер, житель деревни Молчаны:
Да, это я. Уже не в обиде вроде бы все. Всё стало на место. Сразу поворушились, поскандалили между собой. А сейчас нормально.

Для того, чтобы оценить преимущества нововведений, селянам понадобилась пара лет.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Александр Добриян: 
Закрытие мини-полигонов существенно упростило жизнь сельских жителей. Теперь для решения мусорного вопроса отходы просто нужно вынести со двора и оставить возле дороги. Мусор заберут по установленному графику без вашего участия. Это комфорт, за который нужно платить, однако цена копеечная: всего 1 рубль в месяц.

К слову, ни один сельский житель из четырех посещенных при подготовке этого сюжета районов вернуться к прежним порядкам не пожелал.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Андрей Маклаков, житель деревни Ивольск:
Вывоза не было, кто куда мог, туда и вывозил. Кучи эти лежали: там, там, там свалки эти были. А теперь замечательно даже.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Любовь Сивенкова, житель деревни Ивольск:
Раньше думаешь: «Куда завести? Куда его выбросить?». А сейчас нормально. Теперь приезжают без проблем. Только выноси, возле дома поставь – приедут, заберут.

Гектар за гектаром свалки исчезают с белорусской земли. Например, в Жлобинском районе к 2020 году из изначальных 31 мини-полигонов останется всего два. При этом 100 % всего мусора, собранного на селе, уже сегодня сортируется: объемы заготовки вторсырья после закрытия мини-полигонов в районе выросли сразу в 1,5 раза.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Валерий Веремейчик, технический директор коммунального предприятия:
В будущем должна быть углубленная переработка, углубленная сортировка и дальнейшая переработка так называемых «хвостов» после станции сортировки либо методом пиролиза, либо методом сжигания с получением тепловой и электрической энергии.

«Мини-полигон был в каждом подворье»: как собирают и сортируют мусор в деревнях?

Бумага, пластик, металл, оказавшиеся в мусорном баке, – это дешевый источник сырья для белорусской промышленности. Не использовать ресурс расточительно, да и иметь под каждым кустом свалку не по-хозяйски. Количество мини-полигонов в стране еще совсем недавно превышало 3 тысячи. Сегодня в три раза меньше, и это не окончательный итог наведения порядка в «мусорном» вопросе.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В течение двух-трех лет в Беларуси планируется закрыть все мусорные мини-полигоны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас их около 1 тысячи,...
 
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