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«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре
Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Путин пригласил всех лидеров Содружества в Мариинский театр. «Давали» «Щелкунчика». Искусство, как известно, объединят.
Вот и Александр Лукашенко, общаясь со зрителями, отметит, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома.
Александр Григорьевич, здравствуйте!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза, сообщили в программе «Неделя» на...
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