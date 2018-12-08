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«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

09.12.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин пригласил всех лидеров Содружества в Мариинский театр. «Давали» «Щелкунчика». Искусство, как известно, объединят.

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

Вот и Александр Лукашенко, общаясь со зрителями, отметит, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома.

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

Александр Григорьевич, здравствуйте!

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы живете здесь? Или вы не здесь живете? Мы тоже в гостях, но как дома!

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза,  сообщили в программе «Неделя» на...
 
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