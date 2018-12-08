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Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации
Новости Беларуси. Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот успех в общем начинании во многом зависит от того, насколько в этой сфере продвинулась каждая из стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь, без сомнения, на лидирующих позициях. Причем как в законодательстве, так и в практическом плане. Ожидается, что только экспорт резидентов Парка высоких технологий по итогу 2018 года составит около 1,5 миллиардов долларов. Значительно мы продвинулись и в создании электронного правительства – системы госуправления, основанной на автоматизации управленческих процессов.
На каком этапе создания электронного правительства находимся сейчас? Что сдерживает развитие? Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Об этом и не только – в интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Надо сказать, что во многих сферах очень многое уже сделано. Мы одну из своих задач видим ровно в следующем: найти вот этот правильный, положительный опыт, best practices, и этот опыт перенести на предприятия, которые существуют.
Банк типовых решений – когда мы, условно говоря, берем сельскохозяйственное предприятие, транспортное предприятие или, например, предприятие в сфере ЖКХ, которые, если посмотреть между районами, разница в организации работы там очень небольшая. Создав одну цифровую модель, мы сможем ее потом переносить на другие предприятия.
Я думаю, что некоторые проекты в этой сфере мы реализуем прежде всего в тех городах, которые определены как точки роста – например, в Орше – для того, чтобы мы могли потом распространить на всю страну. Потому что наша задача именно в том, чтобы не просто в отдельном случае достичь каких-то результатов. А для того, чтобы это стало нормой для страны в целом.
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Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации
Новости Беларуси. Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот...
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