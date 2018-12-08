«Смотрю на свой последний закат, и он прекрасен», – 26-летнего миссионера убили последние на земле туземцы

Племя островитян живет тысячи лет в изоляции от мира и даже не умеет добывать огонь. Формально остров принадлежит Индии, однако власти страны не вмешиваются в жизнь островитян и категорически запрещают контакты с ними, поскольку аборигены не имеют иммунитета против инфекционных заболеваний. Посещение острова является уголовным преступлением: в 2017 году индийские власти постановили, что даже фотографирование и видеосъемка аборигенов наказуема тюремным сроком до трех лет.





26-летний Джон Аллен Чау пристал к острову, чтобы проповедовать христианство, добровольно и незаконно. По данным полиции, Джон Чау прибыл на Андаманские острова в середине октября. 14 ноября он с помощью местных знакомых и рыбаков, которым заплатил 25 тысяч рупий (около 350 долларов), приблизился к запретному острову «под прикрытием занятия рыбной ловлей», а наутро в одиночку добрался до берега на каяке. В качестве подарков аборигенам он прихватил ножницы, английские булавки и футбольный мяч, как явствует из уцелевшего дневника миссионера, сообщает christianpost.com.





О гибели Чау сообщила полиция Андаманских и Никобарских островов.





При первом контакте, согласно дневниковым записям миссионера, часть аборигенов отнеслась к нему с любопытством, но другие были агрессивны. В него даже пустили стрелу, и она пробила Библию. Американец вернулся к ожидавшим его рыбакам, оставил в дневнике краткую запись об опыте первого контакта и передал им дневник с просьбой передать его другу. В дневнике Чау записал: «Я был так добр к ним. Почему они такие злые и агрессивные? … Не вините их, если меня убьют».





16 ноября Джон Чау вернулся на остров. На следующее утро рыбаки увидели издали, как аборигены волокут по пляжу его тело и закапывают его в песок. «Судя по силуэту, одежде и обстоятельствам, это было тело Джона Аллена Чау» – заявили в полиции. Предположительно американец был убит стрелами, но забрать его тело с острова и подтвердить причину смерти властям пока не удалось. Семь человек, которые помогли Чау добраться до острова, арестованы, поскольку преднамеренно нарушили запрет на посещение острова и тем самым стали соучастниками гибели американца.





Племя сентинельцев известно крайне агрессивной реакцией на любые попытки контакта. В 2006 году были убиты двое рыбаков, лодку которых случайно прибило к берегу; когда власти попытались забрать их тела, туземцы обстреляли вертолет из луков.

Джон Чау вырос в американском штате Вашингтон. В детстве он ходил в христианскую школу, а затем учился в христианском университете Орала Робертса в Оклахоме. Там он работал в департа те миссионерства и проповеди.





По словам одного из знакомых Чау, он хотел отправиться на остров с миссионерскими целями еще со времен учебы: «Для него это было не просто приключение, он мечтал принести островитянам Евангелие Иисуса Христа». Чау много участвовал в благотворительных программах (в том числе занимался футболом с детьми-беженцами), ездил в Ирак и Южную Африку. Южноафриканский друг Чау рассказал журналистам, что он знал лишь две страсти – любовь к природе и Христу.





Родные Джона Чау опубликовали в его инстаграм пост о его смерти. Они попросили освободить островитян от ответственности за убийство. «Он любил Бога, жизнь, любил помогать нуждающимся, и не испытывал к сентинельцам ничего, кроме любви. Мы прощаем виновных в его смерти», говорится в заявлении родных.





«Я напуган, – пишет 26-летний американец в дневнике. – Смотрю на закат и он прекрасен. Немного плачу. Интересно, будет ли это последний закат, который я вижу».





Изначально выпускник Университета Орала Робертса был намерен получить образование для того, чтобы делиться Евангелием с людьми из Северной Сентинельской области, чье сообщество практически не общается с внешним миром.





Джон Чау был уверен в необходимости своей миссии. «Сам Бог скрывал нас от береговой охраны и многочисленных патрулей», – пишет он в дневнике о своем проникновении на остров. В записях он задается вопросом, – как Бог планирует использовать его: «Я думаю, что я мог бы быть более полезным живым , но Тебе, Боже, я доверяю все, что происходит». Миссионер просит Бога «простить любого из людей на этом острове, которые пытаются убить меня, особенно если им это удастся».





Индийские власти провели рейд возле острова в пятницу и субботу, разыскивая тело Чау там, где оно было замечено рыбаками, но безрезультатно. «Мы нанесли на карту район с помощью этих рыбаков. Мы еще не определили тело, но мы примерно знаем область, где он, как полагают, похоронен», – говорит представитель полиции Депендра Патхак. Патхак отметил, что его команда видела, как несколько членов племени несли луки и стрелы – оружие, из которого, вероятно, был убит миссионер.





Ученые считают, что предки обитателей острова 60 тысяч лет назад прибыли на Андаманские острова с первой волной переселенцев из Африки. Два уцелевших племени андаманских аборигенов (джарава и сентинельцы) живут собирательством и охотой, до сих пор не научились добывать огонь, и крайне агрессивны к чужакам. Любой контакт с внешним миром чреват для них гибелью от инфекционных заболеваний вроде гриппа или кори. О туземцах мало что известно. Известно, что убитых они хоронят в земле. По переписи 2001 года, их всего 39 человек (21 мужчина 18 женщин), но перепись проводилась на большом расстоянии, и некоторые ученые считают, что их до 500 человек. Живут они семьями в примитивных хижинах, не зная земледелия и металлообработки. Все ныне известные сведения о племени собраны единственной экспедицией, которой в 1960 году удалось высадиться на острове, понаблюдать за аборигенами и вернуться назад. В подарок ученые привезли аборигенам кокосы, живых свиней и пластмассовые ведра красного и зеленого цвета. Кокосы туземцы сразу съели, свиней убили и похоронили. Красные ведра их заинтересовали, к зеленым они не притронулись.