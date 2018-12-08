Российские банки готовят к отключению от Visa и Mastercard

"Ведомости" . Об этом сообщают





Сообщается, что это пригодилось бы в случае отключения нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.





Крупнейшими банками-спонсорами на российском рынке являются РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.





ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard, как происходило в 2014 и 2015 годах, полагают несколько банкиров. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки.





На платежи в России это не повлияет — расчеты проводятся через Национальную систему платежных карт, но за рубежом карты работать не будут.









США в начале 2019 года намереваются ввести новый пакет "жестких" санкций в отношении России из-за того, что Москва отказалась ответить на требование дать гарантии неприменения химического оружия.



