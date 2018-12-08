Одноклубник Месси недоволен вручением «Золотого мяча» Модричу









Об этом сообщает Goal





Альба недоволен, что «Золотой мяч» за 2018 год получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.





«Золотой мяч» — это фейк, вокруг него много шумихи со стороны клубов и СМИ. Все знают, что Месси — лучший игрок в мире. Слова Пеле, что Лионель обладает только одним навыком? Возможно, у Пеле не все в порядке со зрением. Лео умеет на поле все», — приводит слова Альбы Goal.





Напомним, что Месси в голосовании на «Золотой мяч» занял только пятое место.



