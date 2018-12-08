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Одноклубник Месси недоволен вручением «Золотого мяча» Модричу

09.12.2018 20:05 — Разное | Партизан  
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Защитник испанской «Барселоны» Жорди Альба назвал своего одноклубника - аргентинского нападающего Лионеля Месси - лучшим футболистом мира.



Об этом сообщает Goal

Альба недоволен, что «Золотой мяч» за 2018 год получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

«Золотой мяч» — это фейк, вокруг него много шумихи со стороны клубов и СМИ. Все знают, что Месси — лучший игрок в мире. Слова Пеле, что Лионель обладает только одним навыком? Возможно, у Пеле не все в порядке со зрением. Лео умеет на поле все», — приводит слова Альбы Goal.

Напомним, что Месси в голосовании на «Золотой мяч» занял только пятое место.


 
 
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Защитник испанской «Барселоны» Жорди Альба назвал своего одноклубника - аргентинского нападающего Лионеля Месси - лучшим футболистом мира.
 
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