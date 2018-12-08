Балтийская лига: Минский СКА взял верх над финским «Риихимяки»

pressball.by. Минский СКА одержал победу над "Риихимяки" в выездном матче Балтийской лиги — 31:28, передает





Это четвертая победа армейской команды в группе "А". В середине тайма армейцы вели в счете "+7" и лишь в концовке сбавили обороты, позволив сопернику приблизиться в счете.









РИИХИМЯКИ — СКА — 28:31 (13:15)





СКА: Гирик (7), Бровко (4), Никуленков (4), Рабушко (4), Кривенко (3), Вайлупов (3), Алехин (2), Хмельков (1), Жила (1), Ушал (1), Хадкевич (1).





Турнирное положение группы "А": ЗТР — 10 очков (6 матчей), СКА — 8 (5), Драгунас — 6 (4), Риихимяки — 2 (3), Пылва — 2 (4), Кехра — 0 (6).





Следующий матч в Балтийской лиге для СКА состоится 18 января. Соперник — литовский "Драгунас".