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С 9 декабря БЖД перешла на новый график движения поездов
09.12.2018 — Разное | Фаниполь Online
Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начал действовать с 00.00 часов 9 декабря 2018 года.
В связи с изменением расписания движения поездов международных и межрегиональных линий незначительно изменилось расписание поездов региональных и городских линий.
С расписанием пригородных электропоездов Вы всегда можете ознакомиться на странице
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Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начал действовать с 9 декабря 2018 года.
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