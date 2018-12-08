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С 9 декабря БЖД перешла на новый график движения поездов

09.12.2018 — Разное | Фаниполь Online  
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Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начал действовать с 00.00 часов 9 декабря 2018 года.

В связи с изменением расписания движения поездов международных и межрегиональных линий незначительно изменилось расписание поездов региональных и городских линий.

С расписанием пригородных электропоездов Вы всегда можете ознакомиться на странице fanipol.net/info/transport/prigorod/

 
 
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Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начал действовать с 9 декабря 2018 года.
 
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