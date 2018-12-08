С 9 декабря БЖД перешла на новый график движения поездов

Новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Евросоюза на 2018/2019 год начал действовать с 00.00 часов 9 декабря 2018 года.

В связи с изменением расписания движения поездов международных и межрегиональных линий незначительно изменилось расписание поездов региональных и городских линий.

С расписанием пригородных электропоездов Вы всегда можете ознакомиться на странице fanipol.net/info/transport/prigorod/